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التايمز: بلير أخبر ترامب بتجسس بريطانيا عليه طمعا في منصب

التايمز: بلير أخبر ترامب بتجسس بريطانيا عليه طمعا في منصب
الخميس ٠٤ يناير ٢٠١٨ - ٠٩:١٥ بتوقيت غرينتش

زعمت صحيفة "التايمز"، قيام توني بلير رئيس وزراء بريطانيا الأسبق بتحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من احتمالية قيام بريطانيا بالتجسس عليه.

العالم - أوروبا

وأشارت الصحيفة نقلا عن كتاب نشر مؤخرا، إلى أن توني بلير حذر ترامب من تجسس بريطانيا عليه خلال انتخابات الرئاسة الأمريكية، حيث التقى بلير بجارد كوشنر، أحد كبار مستشاري ترامب وزوج ابنته، في البيت الأبيض فبراير/شباط الماضي.

وحسبما قال مايكل وولف، مؤلف الكتاب، تقاسم بلير شائعات مثيرة، مع كوشنر وهي أن بريطانيا وضعت العاملين في حملة ترامب الانتخابية تحت المراقبة، وراقبت كافة الاتصالات وربما تكون قد راقبت ترامب نفسه.

ويحمل الكتاب عنوان "النار والغضب داخل بيت ترامب الأبيض"، والذي استمد معلوماته من أشخاص مقربين من ترامب.

وذكرت الصحيفة أن هناك شائعات أثير حول سعي بلير للحصول على منصب مستشار ترامب لشؤون الشرق الأوسط.

واستندت الصحيفة لتأكيد ما نشره الكتاب، على ما وصفته بتدهور العلاقات بين الولايات المتحدة وبريطانيا عقب شهر من زيارة بلير.

واختتمت الصحيفة التقرير بنفي متحدث باسم بلير ما جاء في الكتاب، ووصفه له بـ"اختلاق تام"، مشددا على أن بلير لم يطلب قط أن يكون مبعوث ترامب للشرق الأوسط.

المصدر: سبوتنيك

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