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مراسل العالم: الجيش السوري وحلفاؤه يستعيدون السيطرة على ٢٠ بناءا في محيط جامع ابو بكر في حرستا بريف دمشق
مراسل العالم: الجيش السوري وحلفاؤه يحررون قرى رسم العبيد والفحيل والرويبدة والمشيرفة في ريف ادلب الجنوبي الشرقي
مصادر يمنية:مرتزقة العدوان يتكبدون قتلى وجرحى بهجوم يمني مباغت على مواقعهم بجبل الطويلة في مديرية المتون بالجوف
مراسل العالم: الجيش السوري وحلفاؤه يشنون هجوما لفك الحصار عن ادارة المركبات ويحررون كتل أبنية في حرستا بريف دمشق
مراسل العالم: مقتل وإصابة العشرات من المرتزقة بعمليات نوعية للجيش اليمني واللجان الشعبية بمحافظات تعز ولحج والجوف
مراسل العالم: اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري وحلفائه وبين "النصرة" والفصائل المرتبطة بها بريف ادلب الجنوبي الشرقي
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال الاسرائيلي تطلق النار تجاه الاراضي الزراعية شرق خانيونس في جنوب قطاع غزة
جمعية الوفاق في البحرين تندد باعتقال نائب رئيس المجلس العلمائي معتبرة انه يعكس مدى عداء النظام للحريات الدينية
موسكو تعلن عن مقتل اثنين من عسكرييها في قصف بقذائف الهاون استهدف قاعدتهم العسكرية في سوريا
مصادر فلسطينية: 10 إصابات 7 منها بالرصاص الحي أحدها خطيرة واعتقال فلسطيني باقتحام الاحتلال مخيم الدهيشة في الضفة
اعادة تاهيل المدارس في ريف حلب
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الخميس ٠٤ يناير ٢٠١٨ - ٠٩:١٤ بتوقيت غرينتش
بعد عام على دحر الارهاب في حلب كانت ولا تزال مديرية التربية بحلب تسابق الوقت لإعادة تأهيل وصيانة البنية التحتية للعملية التعليمية في المدينة، حيث تم صيانة وتجهيز وإعادة افتتاح أكثر من 100 مدرسة في الأحياء المطهرة ...
تصنيف :
برامج
صباح جديد
كلمات دليلية :
#حلب
# ريف حلب
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