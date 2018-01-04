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بالفيديو/ أول طريق سريع يعمل بالطاقة الشمسية في العالم

الخميس ٠٤ يناير ٢٠١٨ - ١٠:٠٩ بتوقيت غرينتش

اختبرت الصين بنجاح أول طريق سريع يعمل بالطاقة الشمسية، الطريق الذي يمتد بطول كيلومتر واحد إجتاز الإختبارات بنجاح.

العالم - علوم وتكنولوجيا 

الطريق الجديد تم إفتتاحه في جينان عاصمة مقاطعة شاندونغ الصينية بعد عام من إنطلاق المشروع الذي تديره مجموعة "تشيلو".

من جهته أشار القائمون على المشروع بنجاحه و أهميته المستقبلية، حيث سيقوم الطريق بإعادة شحن السيارات التي تعمل على الطاقة النظيفة" الكهرباء".

هذا و يتكون الطريق من طبقة عازلة في الجزء السفلي، وفي المنتصف لوحات كهروضوئية، وفي الأعلى طبقة خرسانية شفافة.

وتقدر مساحة الألواح بـ87774 مترا مربعا، تولد طاقة بحدود 800 كيلو واط، بحسب ماذكر القائمون على المشروع.

هذا و ستستخدم الطاقة المنتجة في إنارة أضواء الطريق السريع و لوحات التسجيل و كاميرات المراقبة بالإضافة الى أنوار الأنفاق الموجودة في المكان.

شو تشون فو رئيس المجموعة المنفذة صرح لوكالة "شينخوا" بأن الطاقة الفائضة عن الاستخدام سيتم إيصالها لشبكة الدولة.

و أضاف قائلا بأن الطريق سيسمح بتزويد السيارات التي تعمل على الطاقة الكهربائية بالطاقة اللازمة كما سيساهم بذوبان الثلوج و عدم تراكمها على الطريق.

ولم يكشف تشون عن التكلفة النهائية للمشروع و أضاف أنه بتطوير هذه الخدمة سيتم تأمين الطاقة الكهربائية بأسعار منافسة و رخيصة في المستقبل.

المصدر : سبوتنيك 

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