إشتباكات بين الأطباء والأمن في الجزائر

العالم - أفريقيا

وقعت إشتباكات بين مئات من الأطباء والقوات الأمنية وسط الجزائر أسفرت عن وقوع إصابات بعضها خطيرة، بعد أن منعتهم السلطات من الخروج في مسيرة خارج مستشفى "مصطفى باشا" الجامعي.

وطوقت قوات الأمن كلّ المداخل الرئيسية للمستشفى ومنعت الأطباء من الخروج إلى الشارع للإحتجاج وهو ما زاد من تعقيد الأمور وإندلعت على إثرها حالة من الفوضى والمواجهات تخللتها حملة إعتقالات في صفوف الأطباء المقيمين داخل المستشفى.

هذا وتجمع المئات من الأطباء في ساحة مستشفى مصطفى باشا وسط العاصمة الجزائرية مطالبين بتحسين ظروف عملهم.

وفي سياق متصل، ذكرت بعض وسائل الإعلام المحلية نقلاً عن مصادر مطلعة أنّ إحتجاجات الأطباء ستبقى متواصلةً إلى غاية التكفل بمطالبهم من قبل وزارة الصحة لاسيما وأنّهم يعملون في ظروف كارثية ولا يجدون وسائل للعمل، مندّدين بغلق وزارة الصحة لأبواب الحوار معهم والبتّ في مطالبهم.

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