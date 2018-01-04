شاهد.... معركة "المخالب المشرعة" في الهواء بين فهدين

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الْتقطت المصورة فاني هيمانز (52 عاماً) تفاصيل المعركة في المجرى الجاف لنهر أوب، بحديقة كالاجدي ترانسفرنتاير بجنوب إفريقيا، وبثت الصور على صفحة الحديقة على موقع " فيسبوك ".

ونقلت "الديلي ميل" عن هيمانز قولها: "علمت أنها فرصة واحدة تأتي في العمر كي أرى هذا المشهد، كانتا أنثى فهدين، ضرب الإدرنالين جسدهما بالتوتر، وتعالى الزئير من حناجرهما، وتصاعد الغبار في الهواء، كانت لحظة مثيرة ومرعبة، لكنها فرصتي لألتقط المشهد".

وتضيف هيمانز: "كانت أنثى الفهد (ميرا) وعدوتها (تساما) تتصارعان للسيطرة على منطقة من الأرض، ولم تدم المعركة إلا 15 ثانية فقط؛ لكن المخالب والأنياب راحت تضرب وتمزق وتعض وتجرح؛ فيما الجسدان يطيران ويتضاربان في الهواء".

وكما تكشف الصور عن شراسة المعركة التي انتهت بابتعاد الفهدين؛ فإنها تظهر جمال القوة والتناسق فيها.

المصدر: ديلي ميل

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