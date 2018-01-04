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مصر تسترد مسروقات من أمريكا! + صور

مصر تسترد مسروقات من أمريكا! + صور
الخميس ٠٤ يناير ٢٠١٨ - ١١:١٤ بتوقيت غرينتش

اعلن المشرف العام على إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار المصرية، أن الوزارة تستعيد خلال الأيام قليلة قادمة ثلاثة أجزاء لمومياوات مختلفة، عبارة عن رأس ويد يمنى وأخرى يسرى.

العالم - مصر

وقال "شعبان عبدالجواد" إنّ وزارة الآثار نجحت من خلال مساعيها الدبلوماسية والقانونية وبالتعاون مع القنصلية المصرية العامّة بنيويورك في إسترداد القطع الثلاثة بعد أن تمكّنت سلطات التحقيق الأمريكية من ضبطها مع مواطن أمريكي في ولاية مانهاتن أثناء محاولته بيع القطع الثلاث لأحد صالات المزادات.

وأشار عبدالجواد إلى أنّ التحقيقات أثبتت أنّ القطع كانت قد تمّ سرقتها وخروجها من مصر بطريقة غير شرعية وذلك بما يخالف قوانين الآثار المحلية وبخاصة قانون رقم 14 لسنة 1912 والخاصّ بحماية الآثار وتنظيم الحفائر.

وإستطرد: القطع كان قد إشتراها مواطن أمريكي من أحد عمال الحفائر المصريين أثناء تواجده بمصر عام 1927 بعد أن قام هذا العامل بالحفر خلسةً في أحد المواقع الأثرية بوادي الملوك بمدينة الأقصر وسرقة القطع.

وأكد المشرف العامّ على إدارة الآثار المستردة أنّ القطع موجوده الآن في جهات التحقيق الأمريكية وسوف تتسلّمها السفارة المصرية بنيويورك في إحتفالية كبري يوم 8 يناير الجاري.

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