البث المباشر
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف: طرح واشنطن عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول إيران مضر وغير بناء
الرئيس التركي: أجانب يعملون كمحرضين في إيران
إردوغان: أجانب يعملون كمحرضين في إيران
مراسل العالم: استشهاد امرأة سورية في مدينة الفوعة المحاصرة بريف ادلب الشمالي برصاص قناص من الارهابيين
مصادر فلسطينية: اصابة خطيرة بالرأس بمواجهات في دير نظام شمال غرب رام الله بالضفة عقب تشييع جثمان الشهيد التميمي
مصادر عراقية: وزير الدفاع البريطاني يصل بغداد
المتحدث باسم الرئيس التركي يحذر من اي تدخل خارجي بشؤون ايران الداخلية معلنا رفض بلاده لاعمال الشغب في ايران
مصادر فلسطينية: عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال
وزارة الامن الايرانية: المجموعة الارهابية التي اعتقل عناصرها في بيرانشهر كانت تعد لتفجيرات وقتل ابرياء لادامة احداث الشغب
وزارة الامن الايرانية: تفكيك مجموعة ارهابية خلال مواجهة مسلحة في منطقة بيرانشهر شمال غرب البلاد واعتقال عناصرها

مصر تحاكم مسؤولين بتهمة تهريب الأنسولين لتركيا

مصر تحاكم مسؤولين بتهمة تهريب الأنسولين لتركيا
الخميس ٠٤ يناير ٢٠١٨ - ١٢:٣٨ بتوقيت غرينتش

أحالت النيابة الإدارية في مصر اليوم الخميس، مسؤولين بإدارة الجمارك في مطر الغردقة إلى المحاكمة العاجلة، في اتهامات تتعلق بتسهيل خروج دواء الأنسولين ومضبوطات دون جمركة إلى دولة تركيا.

العالممصر

وافاد موقع "إرم نیوز" ان النيابة الإدارية امرت بالقبض على المتهمين، اللذين يعمل أحدهما رئيس قسم والآخر مأمورًا للجمارك، بعد ثبوت تواطؤهما مع 6 ركاب مصريين وتسهيل خروجهم دون تفتيشهم بالمنفذ الجمركي بالمطار، قبل أن يتمكنوا من تهريب بعض الأدوية التي تعاني السوق المصرية من اختفائها، وأشياء تقدر بنحو 3 ملايين جنيه دون إخضاعها للجمركة.

وشملت المضبوطات، التي قدرت القيمة الجمركية لها بأكثر من 6 ملايين جنيه، كميات من أحد أنواع الأدوية المخدرة، وكميات من الفضة، إلى جانب قطع أخرى قيمة، وكذلك كميات من دواء وحقن الأنسولين.

وذكرت مصادر بالمطار، أن مكتشف تلك الواقعة هو الأمن الوطني بالمطار، بعدما ورد بلاغ باعتزام بعض الركاب تهريب أدوية تعاني السوق المصرية من اختفائها، موضحة أنه تمكن بالفعل من ضبط كميات من بعض الأدوية، ومشغولات،  وأشياء أخرى خلال تفتيشه للركاب بعد صعودهم الطائرة.

يذكر أن ملايين المصريين عانوا خلال الفترة الماضية من ندرة عقار وحقن الأنسولين بالصيدليات؛ ما تسبب لهم في مضاعفات صحية خطيرة خاصة مرضى السكري.

وتسببت الأزمة في خروج أصوات تطالب بإقالة وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، قبل أن تعلن النيابة الإدارية القبض على أحد المتسببين في تلك الأزمة من خلال احتكار عمليات استيراد الدواء.

206 -114

روابط ذات صلة

الى مرضى السكر....وداعا لحقن الانسولين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

ضمادة تسحب السموم من الجسم.. مكوناتها موجودة بكل منزل!

المهام الثلاث لعميل "الموساد" في لبنان... أخطرها اغتيال النائب بهية الحريري

بالفيديو...إصابة 10 فلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال جنوب بيت لحم

علماء يحذرون: الأرض تتعرض لعصر جليدى بحلول 2030!!

سقوط قذيفتين بجرمانا والجيش السوري يواصل انجازاته

السجن أكثر من 16 عاماً لنائب تركي من حزب مؤيد للأكراد

بوتين يوقع مرسوما لاستئناف الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة

وزير الدفاع الايراني.. اميركا تتبع الصهاينة في زعزعة استقرار المنطقة

دعما للقضية.. الترجي التونسي يستقبل ترجي فلسطين

وزير الداخلية الايراني : الاحتجاجات عولجت بأقل خسائر و أكبر مرونة

هايلي تقيم "سهرة استثنائية" لأصدقاء واشنطن بتصويت القدس (صور)

فوائد البصل الأخضر لا تعّد ولا تحصى!

بعد الفشل بسوريا ولبنان: السعودية تحاول اللعب بالساحة الإيرانية

هذا ما قاله العبادي لوفد كردي حول رواتب موظفي كردستان..

بعد أن كانت من أشد أعداء والده.. سيف الإسلام يمدح السعودية!

بالفيديو..هل تم اعتقال الكاتب صالح الشيحي لانتقاده «الديوان الملكي»؟!

شاهد..وصية جدّ فلسطيني لحفيده حين اعتقله جنود الاحتلال 

وزارة الامن الايرانية: تفكيك خلية مسلحة في الاضطرابات

بالفيديو.. انتفاضة شعبية على المسلحين في جنوب دمشق وتوقعات بانفجار الوضع

رئيس المفوضية: مشاركة منتسبي الحشد ستكون في الاقتراع العام

الأکثر مشاهدة