وزارة الامن الايرانية: تفكيك خلية مسلحة في الاضطرابات

العالم - ايران

وجاء في بيان صدر عن وزارة الامن اليوم الخميس، ما يلي :

نعلن للشعب الايراني العظيم بأن خلية ارهابية مسلحة دخلت البلاد لارتكاب تفجيرات وجرائم القتل المنظمة، وقتل الأبرياء من ابناء الشعب، وذلك بهدف الابقاء على حالة الاضطرابات الاخيرة.

واشار البيان الى ان القوات الاستخبارية تمكنت من رصد هذه الخلّية الارهابية في مدينة بيرانشهر، وخلال الاشتباكات، اتخذ عناصر الخلية من امراة قروية درعا لها، ومن ثم اطلقت النار باتجاه القوات الموفدة ما ادى الى استشهاد 3 من منتسي وزارة الامن، فيما لقي احد الارهابيين حتفه واصيب عدد آخرون منهم.

ولفت البيان الى مصادرة كميّة من المعدات العسكرية التي كانت بحوزة العناصر الارهابية بما فيها 6 قطع من سلاح الـ كلاشينكوف، و4 قنابل يدوية اضافة الى ازياء عسكرية وحقيبة ظهر خاصة بالمعدات العسكرية ودفتر ملاحظات يحتوي تعليمات حول اساليب اثارة الفوضي والاضطرابات.

ويشير البيان ايضا، الى ان هذا الحدث سبقته عمليات تفكيك 3 خلايا ارهابية اخري في غرب البلاد واعتقال العناصر التابعة لها.

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