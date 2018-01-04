وزير الداخلية الايراني : الاحتجاجات عولجت بأقل خسائر و أكبر مرونة

وفي تصريح له اليوم الخميس خلال مراسم تقديم المحافظ الجديد لمحافظة سمنان (شرق)، اشار رحماني فضلي الي الاحتجاجات الاخيرة؛ مؤكدا ان الجمهورية الاسلامية حشدت كافة طاقاتها ومساعيها كي يقوم بتوجيه ومعالجة هذه الاحداث بافضل صورة ممكنة وباقل كلفة واكبر نسبة من المرونة.

واشار الي المواقف الاخيرة للرئيس الاميركي دونالد ترامب ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية، قائلا ان الاعداء هم انفسهم يمارسون العدوان علي كافة ارجاء العالم ويجب ان نقول لهذه الدول انتم تسفكون دماء الشعوب وتنهبون موارد الدول وثرواتهم.

واشار الي المسيرات العفوية لابناء الشعب الايراني في دعم النظام الاسلامي وادانة المتربصين بالبلاد خلال الايام الاخيرة، وافشال موامرات الاعداء؛ مصرحا ان الاعداء يسعون علي الدوام لاستهداف المناخ السياسي الايراني الذي يضم مختلف القوميات والاقليات والمذاهب؛ مشددا علي أن ايران تتمتع اليوم بظروف امنية مستقرة.

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