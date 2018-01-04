الحكيم: مايجري في ايران شأن داخلي والتحريض لن يخدم المنطقة

العالم - ايران

ونقل بيان لرئاسة التحالف الوطني العراقي، عن عمار الحكيم قوله، 'نتابع باهتمامٍ ما يجري في الجمهورية الاسلامية الايرانية من أحداث، واننا اذ نؤكد ثقتنا التامة بقدرة القيادة الايرانية وعلى رأسها سماحة الامام الخامنئي (مد ظله) على التعامل مع هذه الاحداث بالحكمة المعهودة، فإننا نشدد على ان ما يجري في الجارة ايران هو شأن داخلي'.

ودعا الحكيم، 'دول العالم كافة والمنظمات الدولية الى التعاطي مع هذه الاحداث ومثيلاتها في المنطقة والعالمِ بذات المعايير، وان سياسةَ التحريض على العنف لن يكون لها أي أثر ايجابي قطعا، ولن تخدم الأمن والسلام في ايران والمنطقة'.

وأكد، انه 'وبناء علي فهمنا للدورِ البارز للجمهورية الاسلامية في المنطقة، وتأثيرِ ما يحدث فيها على محيطها الاقليمي والدولي، فإننا ندعو ايضا الى عدمِ التدخل في مجريات الاحداث، و ترك الامر الى الشعب الايراني وحكومته وقيادته فهم أعرف بواقعهم ومتطلباته وتجلياته، ونسأله سبحانه ان ينعم أبناء شعبنا وشعوب المنطقة والعالم بالامن والاستقرار والرفاه'.

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