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ظريف يسخر من ادعاء ترامب احترام الشعب الايراني

ظريف يسخر من ادعاء ترامب احترام الشعب الايراني
الخميس ٠٤ يناير ٢٠١٨ - ٠٤:٠٢ بتوقيت غرينتش

سخر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف من الادعاء الغريب للرئيس الاميركي بأنه يحترم الشعب الايراني، في وقت يصفه بـ"الشعب الارهابي" ويمنعه من دخول اميركا ويحرمه من المصالح الاقتصادية الناجمة عن الاتفاق النووي.

العالم - ايران

وفي تغريدة له في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كتب ظريف بشان التصريحات الحادة الاخيرة للرئيس الاميركي تجاه ايران ودعمه لاعمال الشغب والفوضى في بعض المدن الايرانية: ان ترامب اختار اسلوبا غريبا في اظهار "مثل هذا الاحترام" للايرانيين؛ بدءا من وصفهم بـ "الشعب الارهابي" ومنع دخولهم الى اميركا حتى الاساءة المتسمة بقصر النظر لاسم "الخليج الفارسي" الا ان افضل "دعم لهم" (وفق هذا الاسلوب) هو عن طريق حرمانهم من المصالح الاقتصادية الناجمة عن الاتفاق النووي.

وقد بذل ترامب كل جهده خلال الايام الاخيرة لدعم المشاركين في اعمال الشغب والفوضى في بعض المدن الايرانية، وسعى بصورة ما للايحاء بان هذه الاعمال تشكل جهدا لتغيير النظام.

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