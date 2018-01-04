روسيا تحذر امريكا من التدخل في شؤون ايران الداخلية

العالم - أوروبا

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعد الشعب الإيراني أمس بتوفير دعم كبير له "عندما يحين الوقت" حسب زعمه، في أعقاب أعمال الشغب والفوضى في بعض المدن الايرانية.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، في مقابلة مع وكالة "تاس" الرسمية، "نحذر الولايات المتحدة من أي محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضاف ريابكوف، أنّه "رغم المحاولات العديدة لتشويه ما يجري فعلاً (في إيران)، أنا على ثقة أّن جارتنا وصديقتنا، ستتغلّب على صعوباتها الحالية".

وانتقد أيضاً دعوة السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، لعقد اجتماع طارئ في مجلس الأمن لمناقشة أعمال العنف.

وأضاف ريابكوف ان واشنطن "تميل إلى استغلال اللحظة لإثارة قضايا جديدة حول خطة العمل الشاملة المشتركة حول برنامج إيران النووي، بما في ذلك فرض قيود على تخصيب اليورانيوم لمدة 10 سنوات."

وقد بذل ترامب كل جهده خلال الايام الاخيرة لدعم المشاركين في اعمال الشغب والفوضى في بعض المدن الايرانية، وسعى بصورة ما للايحاء بان هذه الاعمال تشكل جهدا لتغيير النظام.

ووجهت إيران، أمس الأربعاء، رسالة إلى الأمم المتحدة، احتجاجا على تدخل امريكا في شؤونها الداخلية.

المصدر: وكالات

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