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هذا موقف ماكرون من التحاور مع ممثلي الرئيس الأسد..

هذا موقف ماكرون من التحاور مع ممثلي الرئيس الأسد..
الخميس ٠٤ يناير ٢٠١٨ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يجب التحاور مع ممثلي الرئيس السوري بشار الأسد، كما يجب تمثيل كل المعارضين السوريين.

العالم ـ سوريا

واعتبر ماكرون خلال مؤتمر صحفي استعرض خلاله أولويات سياسته الخارجية وأوّلها "الأمن ومحاربة الإرهاب" في خطاب أمام السفراء المعتمدين في باريس أنه يجب "ربح السلام" في الشرق الأوسط وتحديداً في العراق وسوريا لمنع بروز مجموعات إرهابية جديدة.

وأمل ماكرون إحراز انتصار عسكري على داعش في الأراضي السورية خلال أسابيع، مؤكداً أنه سيعمل جاهدًا للوصول إلى سلام في سوريا قائلاً "يجب التوصل إلى تسوية سياسية تمهيدًا لإجراء الانتخابات".

وبحسب الرئيس الفرنسي فإنّ حربي أفغانستان والعراق وأخطاء أخرى ارتكبت في الماضي أدت إلى ظهور القاعدة وداعش.

كما أعلن ماكرون أنه سيتم تنظيم مؤتمر دولي في باريس حول مكافحة مصادر تمويل الإرهاب في نيسان/أبريل المقبل.

وتطرّق ماكرون إلى أزمة كوريا الشمالية وأكّد أن باريس تبحث عن حل سياسي لوضع حد لـ"استفزازات كوريا الشمالية" ونزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية واصفاً دور الصين بالأساسي في تلك الأزمة.

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