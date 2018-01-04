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سجن شخصين روّجا شائعة وفاة الرئيس التونسي

سجن شخصين روّجا شائعة وفاة الرئيس التونسي
الخميس ٠٤ يناير ٢٠١٨ - ٠٦:٢٦ بتوقيت غرينتش

قضت محكمة تونسية، اليوم الخميس، بالسجن على تونسيين بتهمة ترويجهما لشائعة وفاة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، تحت شعار قناة "فرانس 24" الفرنسية.

العالمتونس

ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في مدينة "جندوبة" نور الدين الحباشي، قوله: "الرجلان أدينا بتهمة ارتكاب أمر موحش ونشر أخبار زائفة من شأنها المس بالصفو العام، عبر تقليد علامة تجارية".

وأضاف الحباشي: "تم الحكم على المتهمين بـ6 أشهر سجن، مع غرامة مالية قدرها 50 ألف دينار (1700 يورو) على كل واحد منهما".

يذكر أن المدانين البالغين من العمر 29 و 30 عاما، كانا وراء انتشار شائعة على فيسبوك في نوفمبر/تشرين الثاني، عن وفاة الرئيس التونسي السبسي، تحت شعار قناة "فرانس 24"، ليتبين لاحقا أن الشعار مركّب.

ونفى مسؤول في الرئاسة التونسية الخبر سريعا وتوعد بملاحقة الفاعلين، ونددت قناة "فرانس 24" بدورها باستخدام شعارها "للترويج لأخبار كاذبة"، مشيرة أنها تقدمت بشكوى ضد مجهول بسبب "الأضرار التي لحقت بها".

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