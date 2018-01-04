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واشنطن وسيئول تؤجلان مناوراتهما حتى انتهاء الأولمبياد

واشنطن وسيئول تؤجلان مناوراتهما حتى انتهاء الأولمبياد
الخميس ٠٤ يناير ٢٠١٨ - ٠٦:٤١ بتوقيت غرينتش

اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الكوري الجنوبي مون جاي ان على تأجيل مناورات بحرية كانت مقررة بين بلديهما حتى انتهاء الأولمبياد الشتوي في كوريا الجنوبية.

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ونقلت وكالة "رينهاب" الكورية الجنوبية عن مون جاي ان قوله للرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "نحن على يقين تام من إسهام هذه الخطوة، أي تأجيل المناورات، في إنجاح الألعاب الشتوية المزمعة في مدينة بيونج تشانج الكورية الجنوبية إذا ما لم تصدر كذلك أي ممارسات استفزازية عن الشمال".

وذكرت "رينهاب" أن ترامب طلب من محادثه الكوري الجنوبي، إبلاغ بيونغ يانغ بالنيابة عنه بأن الولايات المتحدة لن "تجري أي مناورات طيلة الأولمبياد".

تجدر الإشارة إلى أن الكوريتين كانتا قد أعادتا اليوم تشغيل قنوات الاتصال الخاصة بينهما في منطقة فصل القوات على الشريط الحدودي بينهما.

ومن المنتظر أن تبدأ سيئول وبيونغ يانغ المفاوضات حول احتمال مشاركة منتخب كوريا الشمالية في أولمبياد بيونج تشانج الشتوي، على أن يستأنف الجانبان المفاوضات في هذا الصدد في الـ9 من الشهر الجاري.

المصدر: روسيا اليوم

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