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واشنطن تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن ضد ايران

واشنطن تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن ضد ايران
الخميس ٠٤ يناير ٢٠١٨ - ١١:٠٩ بتوقيت غرينتش

دعت أميركا الى عقد جلسة طارئة لمجلس الامن الدولي حول ايران، حسب ما افاد دبلوماسيون الخميس.

العالم - إيران

وطالبت واشنطن بعقد الجلسة اليوم الجمعة لمناقشة أعمال الشغب التي شهدتها ايران مؤخرا.

وانتقدت روسيا دفع الولايات المتحدة باتجاه مناقشة الاوضاع الايرانية في مجلس الامن، ولم يتضح ما اذا كان اعضاء آخرون في المجلس سيحاولون اعاقة الاجتماع.

وقال دبلوماسيون الخميس ان طلبا قد يصدر عن روسيا او دول اخرى لاجراء تصويت اجرائي قبل الاجتماع.

ويتعين موافقة تسعة اعضاء على الاقل من اصل الاعضاء الخمسة عشر في المجلس من اجل اضافة موضوع على جدول اعماله. وهو تصويت لا يستخدم فيه حق النقض.

وكانت السفيرة الاميركية في الامم المتحدة نيكي هايلي طلبت الثلاثاء الماضي عقد "اجتماعين طارئين لمجلس الامن في نيويورك ومجلس حقوق الانسان في جنيف" لبحث التطورات في ايران.

ودعت واشنطن الى عقد اجتماع علني حول ايران في غرفة المجلس وان يقدم مسؤول اممي من قسم القضايا السياسية احاطة تتناول اعمال الشغب التي سجلت.

 

المصدر: وكالات

س.ع.م
 

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