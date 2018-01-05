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السودان يستدعي سفيره بمصر للتشاور

السودان يستدعي سفيره بمصر للتشاور
الجمعة ٠٥ يناير ٢٠١٨ - ٠٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

استدعى السودان الخميس سفيره لدى مصر "للتشاور" بعد تجدد التوتر بين البلدين على اثر زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان للخرطوم الشهر الماضي.

العالم - المصر

وذكرت وزارة الخارجية السودانية في بيان مقتضب الخميس انها قررت "استدعاء سفير السودان لدى القاهرة السفير عبدالمحمود عبدالحليم إلى الخرطوم بغرض التشاور"، من دون ان تقدم مزيدا من التفاصيل.

من جهتها قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان انه "تم إخطار السفارة المصرية في الخرطوم رسميا بقرار استدعاء سفير السودان في القاهرة الى الخرطوم للتشاور". 

واضافت ان "مصر الان تقوم بتقييم الموقف بشكل متكامل لاتخاذ الاجراء المناسب".

وكان السودان وتركيا قد وقعا في كانون الاول/ ديسمبر الماضي اتفاقات للتعاون العسكري والامني خلال زيارة اجراها اردوغان للخرطوم بهدف تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين.

غير ان العلاقات بين تركيا ومصر ظلت في المقابل متوترة منذ ان تمت في العام 2003 اطاحة الرئيس المصري محمد مرسي الحليف الوثيق لأردوغان.

وكان أردوغان ندد بإطاحة مرسي واصفا اياها بأنها "انقلاب"، لكن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتهم تركيا بالتدخل بشؤون مصر الداخلية.

وشهدت العلاقات بين الخرطوم والقاهرة توترا في الاشهر الاخيرة، وكان الرئيس السوداني عمر البشير اتهم القاهرة بدعم معارضين سودانيين.

وهناك خلاف ايضا بين السودان ومصر حول السيادة على مثلث حلايب الواقع على البحر الاحمر، حيث تشدد الحكومة السودانية على ان المثلث جزء من سيادتها منذ استقلالها في عام 1956.
 

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