ايران تلعب دورا مفصليا في الكثير من القضايا الاقليمية والدولية

العالم - إيران

وخلال مراسم التعريف بمحافظ سمنان الجديد الخميس قال رحماني فضلي: ان ايران في الظروف الحساسه التي تستلزم دعم الشعوب المسلمة هرعت الى تقديم الدعم نظير ماجرى في سوريا وافغانستان والعراق والقضاء على الارهاب وذلك بلطف من الله وحكمة قائد الثورة الاسلامية وتضحيات المقاتلين والمدافعين عن المراقد المقدسة.

واكد رحماني فضلي ان: اهمية ايران تكمن في انها على الصعيد الدولي ونظرا الى الظروف الخاصة والقيود الموجودة تلعب دورا مفصليا بحيث ان تسوية الكثير من القضايا الاقليمية والدولية امر غير ممكن من دون حضور ايران الاسلامية وهي تتبوأ مكانة مهمة في الحقول التقنية والعلمية والدولية.

وتابع انه: لايمر وقت من دون ان يتحدث المسؤولون الدوليون ورؤساء الجمهوريات في باقي البلدان عن ايران وهذا يكشف اهمية ايران الاسلامية واقتدارها وشموخها، وينبغي العمل على تعزيز هذا الشموخ والاقتدار يوما بعد يوم.

واشار وزير الداخلية الى الصعوبات التي واجهتها ايران وقال: ان هذه التقلبات تزيد من نضوج الجمهورية الاسلامية وتقود الى استقلالها واكتفائها ذاتيا في مختلف المجالات.

وتطرق رحماني فضلي الى :ان ايران حققت النجاح الكبير في حقل السياسة الداخلية ايضا وعلى سبيل المثال اجراء الانتخابات المتعددة والواسعة والذي يكشف مسار تقدمنا وانتقد من يعتبرون الشعب الايراني بانه شعب متعطش للحرية وقال ان عليهم ان يعلموا بان الشعب الايراني قد نهل وارتوى من معين الحرية في العام 1979 وهو يصون هذه الحرية الى الان.

واضاف في اشارة الى الولايات المتحدة "انكم من وضعتم نصب الحرية الكاذب على رؤوس الاشهاد فيما تقومون باستعباد الشعوب وتريقون دماء الابرياء والمظلومين وتنهبون اموالهم وهذا يكشف انكم اكثر عطشا."

وافاد بان ما حدث في ايران يقع في كل العالم وحتى اميركا نفسها، حيث واجهت وتواجه كثيرا هجمات في الشوارع وحرائق وقتل ومجازر كبيرة.

216-104