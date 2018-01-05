البث المباشر
مراسل العالم:القوات اليمنية تصد محاولة تسلل لمرتزقة العدوان بإتجاه تبة الفقيه بمنطقة عيده بنهم وتكبدهم قتلى وجرحى
مصادر عراقية: اعتقال مسؤول إعلام داعش في حي الأعظمية ببغداد
الإعلام السعودي يتحدث عن اعتراض صاروخ يمني أطلق على معسكر في نجران ومصدر عسكري يمني يؤكد إصابة هدفه بدقة
مصادر يمنية: الجيش واللجان الشعبية يشنون غارة على مواقع المرتزقة بمنطقة مزوية في المتون بالجوف ويكبدونهم قتلى وجرحى
قتيل و7 جرحى بتحطم منطاد يقل سياحا بالقرب من الاقصر في مصر
اردوغان: إدانة المصرفي التركي في نيويورك جزء من "سلسلة مؤامرات خطيرة" ضد تركيا
ريابكوف: محاولات أمريكا المحتملة لاستخدام الاتفاق النووي للضغط على إيران تناقض وضعها كدولة عظمى
القوة الصاروخية اليمنية تعلن عن اطلاق صاروخ باليستي من نوع قاهر- m2 على تجمعات مرتزقة العدوان بالساحل الغربي لليمن
القوة الصاروخية اليمنية: الصاروخ الذي تمت تجربته اليوم استهدف معسكر قوة الواجب للجيش السعودي في نجران
نائب وزير الخارجية الروسي: الولايات المتحدة تبحث عن ذريعة لتشديد الضغط على إيران

وزير الداخلية:

ايران تلعب دورا مفصليا في الكثير من القضايا الاقليمية والدولية

ايران تلعب دورا مفصليا في الكثير من القضايا الاقليمية والدولية
الجمعة ٠٥ يناير ٢٠١٨ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

اكد وزير الداخلية الايراني عبدالرضا رحماني فضلي على الدور المفصلي للجمهورية الاسلامية الايرانية في الكثير من قضايا المنطقة والعالم.

العالم - إيران

وخلال مراسم التعريف بمحافظ سمنان الجديد الخميس قال رحماني فضلي: ان ايران في الظروف الحساسه التي تستلزم دعم الشعوب المسلمة هرعت الى تقديم الدعم نظير ماجرى في سوريا وافغانستان والعراق والقضاء على الارهاب وذلك بلطف من الله وحكمة قائد الثورة الاسلامية وتضحيات المقاتلين والمدافعين عن المراقد المقدسة.

واكد رحماني فضلي ان: اهمية ايران تكمن في انها على الصعيد الدولي ونظرا الى الظروف الخاصة والقيود الموجودة تلعب دورا مفصليا بحيث ان تسوية الكثير من القضايا الاقليمية والدولية امر غير ممكن من دون حضور ايران الاسلامية وهي تتبوأ مكانة مهمة في الحقول التقنية والعلمية والدولية.

وتابع انه: لايمر وقت من دون ان يتحدث المسؤولون الدوليون ورؤساء الجمهوريات في باقي البلدان عن ايران وهذا يكشف اهمية ايران الاسلامية واقتدارها وشموخها، وينبغي العمل على تعزيز هذا الشموخ والاقتدار يوما بعد يوم.

واشار وزير الداخلية الى الصعوبات التي واجهتها ايران وقال: ان هذه التقلبات تزيد من نضوج الجمهورية الاسلامية وتقود الى استقلالها واكتفائها ذاتيا في مختلف المجالات.

وتطرق رحماني فضلي الى :ان ايران حققت النجاح الكبير في حقل السياسة الداخلية ايضا وعلى سبيل المثال اجراء الانتخابات المتعددة والواسعة والذي يكشف مسار تقدمنا وانتقد من يعتبرون الشعب الايراني بانه شعب متعطش للحرية وقال ان عليهم ان يعلموا بان الشعب الايراني قد نهل وارتوى من معين الحرية في العام 1979 وهو يصون هذه الحرية الى الان.

واضاف في اشارة الى الولايات المتحدة "انكم من وضعتم نصب الحرية الكاذب على رؤوس الاشهاد فيما تقومون باستعباد الشعوب وتريقون دماء الابرياء والمظلومين وتنهبون اموالهم وهذا يكشف انكم اكثر عطشا."

وافاد بان ما حدث في ايران يقع في كل العالم وحتى اميركا نفسها، حيث واجهت وتواجه كثيرا هجمات في الشوارع وحرائق وقتل ومجازر كبيرة.

216-104

روابط ذات صلة

شاهد ايران اليوم..تجمهر الشعب في مواجهة أعمال الشغب

بالفيديو.. مسيرات حاشدة في ايران تنديدا بأعمال الشغب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

مسيرات في عدد من مدن ايران ضد الشغب والتدخلات + فيديو

فرنسا تعلن قانون محاربة الاخبار الزائفة

ضباط استخبارات أميركيون لترامب: حذار أن تفعلها مع إيران!

ماذا قال الشيخ عفيف النابلسي بخطبة الجمعة عن ايران؟

السلطات المغربية تتعهد بالاستجابة لمطالب المحتجين في جرادة

آیة الله خاتمي: الصوت الذی یرتفع نیابة عن ترامب ونتنیاهو لا یمثل صوت الشعب

ثغرات أمنية تهدد كل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر!

صاروخ "قاهر تو إم" الباليستي يضرب تجمعات مرتزقة السعودية

بعد 60 يوما على تحريرها من الإرهاب.. دير الزور فسحة أمل

هزة ارضیة تضرب قصر شیرین غرب ایران بقوة 4.1 ریختر

إعادة 160 اسرة نازحة الى القائم في الأنبار غربي العراق

الأزهر: قتل الإرهابيين واجب شرعي ولكن لا نكفرهم

احرقوا ورق الغار في منزلكم... النتيجة مذهلة!

جونسون وتيلرسون يعلنان ضرورة إحياء عملية التسوية السياسية في سوريا

أردوغان: لا يمكننا أن نقبل تدخل اسرائيل واميركا في شؤون إيران وباكستان

خبر سار لمرضى "طنين الأذن"

لليوم الثالث.. مسيرات في ايران تنديدا بأعمال الشغب

شاهد طفل يسبح نحو  4 أسماك قرش...  والنتيجة!

اعتقال مسؤول إعلام "داعش" في الأعظمية ببغداد

واشنطن تبحث اليوم تقليص المساعدات للسلطة الفلسطينية

الأکثر مشاهدة