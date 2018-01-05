هذا البلد يجري أول اتصال فضائي على المستوى العربي

العالم - علوم وتکنولوجیا

وخلال جوابه عن أسئلة الطلاب، أبان رائد الفضاء مارك فاند هي، أن التجارب التي يجرونها في الفضاء لها انعكاسات إيجابية على الإنسانية ، بحسب مراسل الأناضول.

وحول انعكاس البقاء في الفضاء على صحته، وعلى عدد من القطاعات من قبيل الطب، أبان أن ذلك يساعد البشر في الأرض على كيفية الأكل بشكل صحي، كذلك هو معمول به في الفضاء، بالإضافة إلى بعض الأشياء المتعلقة بالتوازن الصحي .

وأخـبر إن رواد الفضاء يقومون ببعض التمرينات، فضلاً عن تناول بعض الأدوية كل ساعتين، بهدف الوقاية من أمراض الكلى والقلب . وأَرْشَدَ إلى أن رواد الفضاء أجروا عددًا كبيرًا من التجارب. لافتًا إلى أن هناك بعض الريبوتات التي تساعدهم في العمل.

يشار إلى أن إجراء الاتصال تم بتنسيق مع وكـــالة الفضاء الأمريكية ناسا . وتدور محطة الفضاء الدولية إ.س.س حول مدار أرضي منخفض على ارتفاع 400 كيلومتر، وتقوم بنحو 16 دورة في الصباح الواحد حول الأرض منذ إطلاقها سنة 1998.

ويشتغل بالمحطة بصفة دائمة طاقم دولي مكرس للبحث العلمي في مجال الفضاء، وهو برنامج فضائي أطلقته ونفذته في البداية وكـــالة ناسا ، وتم تطويره بالاشتراك مع وكـــالة الفضاء الاتحادية الروسية فكا ، بمشاركة الوكالات الأوروبية واليابانية والكندية.

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