لقاء الاحزاب في لبنان يدين التدخلات الامريكية الصهيونية في الشؤون الإيرانية

العالم - إيران

ونوه اللقاء بحكمة القيادة الإيرانية في معالجة مطالب الناس المحقة، وعزل الأدوات المرتبطة بالمخططات الأمريكية للنيل من مواقف إيران الداعمة لحركات المقاومة في المنطقة وخصوصاً فلسطين، ومساندة سوريا والعراق في مواجهة قوى الإرهاب التكفيري، واحباط أهدافها الاستعمارية.

وأكد اللقاء أن إيران بفضل هذا الموقف التحرري لقيادتها ستبقى عصية على قوى الاستعمار ومخططاتها لإثارة الفتنة.

وثمن اللقاء عاليا المواقف الوطنية والقومية والعروبية التي عبر عنها بالأمس سماحة السيد حسن نصرالله أمين عام حزب الله. لا سيما لناحية رفع منسوب قوة الردع في مواجهة العدوانية الصهيونية والالتزام بالوقوف بقوة إلى جانب مقاومة وانتفاضة الشعب العربي الفلسطيني، ورفضت أي تنازل عن أرض فلسطين من النهر الى البحر.

كما ثمن اللقاء مواقف سماحة السيد نصر الله من الانتخابات النيابية المقبلة وتشديده على ضرورة أن تكون التحالفات مبنية علي أسس سياسية لإيصال المرشحين الوطنيين إلى قبة البرلمان. لاسيما وأن اعتماد النسبية في قانون الانتخابات كان هدفه الأساسي تمكين حلفاء المقاومة من النجاح في الانتخابات.

المصدر: وكالة إرنا

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