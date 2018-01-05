عواصف ترابية تحجب الرؤية على الطرق الرئيسية والسريعة بالقاهرة والمحافظات

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وهبت عواصف رملية وترابية بكثافة على المناطق النائية، والطرق الرئيسية على مستوى المحافظتين، مما تسبب في حجب الرؤية على الطرق بنسبة كبيرة، حيث رفعت الأجهزة الأمنية درجة الاستعداد، تحسبا لوقوع حوادث بسبب سوء حالة الطقس، واستمرار هبوب الرياح المحملة بالأتربة على الطرق الرئيسية .

ووجهت إدارة المرور، تحذيرات لقادة المركبات وسائقي الأجرة على الطرق الرئيسية والسريعة بعدم تجاوز السرعات المقررة، وضرورة توخي الحذر الشديد، في حال استمرار هبوب الرياح المحملة بالرمال والأتربة تجنبا لوقوع حوادث.

المصدر: اليوم السابع