البث المباشر
رويترز: نائب وزير الخارجية الروسي يقول إن جلسة مجلس الامن اليوم حول ايران تدخل مباشر في سيادتها
مراسل العالم: الجيش السوري وحلفاؤه يحررون تلة خزنة وقريتي مشهد ومريجب المشهد بريف ادلب الجنوبي الشرقي
مراسل العالم:القوات اليمنية تصد محاولة تسلل لمرتزقة العدوان بإتجاه تبة الفقيه بمنطقة عيده بنهم وتكبدهم قتلى وجرحى
مصادر عراقية: اعتقال مسؤول إعلام داعش في حي الأعظمية ببغداد
الإعلام السعودي يتحدث عن اعتراض صاروخ يمني أطلق على معسكر في نجران ومصدر عسكري يمني يؤكد إصابة هدفه بدقة
مصادر يمنية: الجيش واللجان الشعبية يشنون غارة على مواقع المرتزقة بمنطقة مزوية في المتون بالجوف ويكبدونهم قتلى وجرحى
قتيل و7 جرحى بتحطم منطاد يقل سياحا بالقرب من الاقصر في مصر
اردوغان: إدانة المصرفي التركي في نيويورك جزء من "سلسلة مؤامرات خطيرة" ضد تركيا
ريابكوف: محاولات أمريكا المحتملة لاستخدام الاتفاق النووي للضغط على إيران تناقض وضعها كدولة عظمى
القوة الصاروخية اليمنية تعلن عن اطلاق صاروخ باليستي من نوع قاهر- m2 على تجمعات مرتزقة العدوان بالساحل الغربي لليمن

عواصف ترابية تحجب الرؤية على الطرق الرئيسية والسريعة بالقاهرة والمحافظات

عواصف ترابية تحجب الرؤية على الطرق الرئيسية والسريعة بالقاهرة والمحافظات
الجمعة ٠٥ يناير ٢٠١٨ - ٠٧:٠٧ بتوقيت غرينتش

شهدت العاصمة المصرية القاهرة ومحافظة الجيزة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، حالة من الطقس السيئ والعواصف الترابية الشديدة.

العالم - العالم الاسلامي

وهبت عواصف رملية وترابية بكثافة على المناطق النائية، والطرق الرئيسية على مستوى المحافظتين، مما تسبب في حجب الرؤية على الطرق بنسبة كبيرة، حيث رفعت الأجهزة الأمنية درجة الاستعداد، تحسبا لوقوع حوادث بسبب سوء حالة الطقس، واستمرار هبوب الرياح المحملة بالأتربة على الطرق الرئيسية .

ووجهت إدارة المرور، تحذيرات لقادة المركبات وسائقي الأجرة على الطرق الرئيسية والسريعة بعدم تجاوز السرعات المقررة، وضرورة توخي الحذر الشديد، في حال استمرار هبوب الرياح المحملة بالرمال والأتربة تجنبا لوقوع حوادث.

المصدر: اليوم السابع

روابط ذات صلة

بالفيديو...عاصفة "اليانور" تجتاح باريس وتتسبب بإغلاق برج إيفل

9 قتلى في موجة صقيع وعاصفة ثلجية شرقي الولايات المتحدة

بالفيديو..عاصفة الفلبين تخلف مئات القتلى والمفقودين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

بالأسماء : وثائق مسربة تكشف حجم الأموال التي تلقتها شخصيات يمنية من الجهات السعودية خلال الحرب

ارتفاع حصيلة ضحايا الألغام الأرضية ببنغازي

7 قتلى في مجزرة جديدة بنيجيريا

المدرسي: تظاهرات ايران فتنة والبعض تمنى أن تعمها الفوضى والإرهاب

شاهد.. مستشار الملك سلمان يدعو للزهد ويشتري أرضا بـ 218 مليون ريال!

الجيش السوري يتقدّم في حرستا

العبادي: بإمكان العراق ان يصبح من الدول الـ20 الناهضة والمتقدمة

ايران في صدارة الدول الاسلامية في مجال انتاج المقالات العلمية

شاهد تعرض مطرب لبناني لحادث سير مروّع

غزة تواصل المظاهرات المعارضة لقرار ترامب بشأن القدس

شاهد.. سعودي غاضب من رفع أسعار الوقود يشعل النيران في إحدى المحطات!

الاتفاقيات مع واشنطن تفقد صلاحيتها.. وأردوغان يعزز دفاعاته مع باريس

سبب النزاع بين مصر والسودان.. حلايب أم النهضة؟!

فيديو صادم... حفل زفاف لشواذ بمكة المكرمة 

بالفيديو، بالألوان ونحت الجليد.. الصين تستقبل مهرجان "هاربين" السنوي

خبراء عسكريون روس: الاعتداء على مطار "حميميم" نفذه إرهابيون عبر الحدود التركية

حكم غيابي بسجن رئيس جورجيا السابق ثلاث سنوات

أين نفّذ داعش آخر إعداماته؟

سوريا على موعد مع هذا الحدث خلال الايام القادمة!

شفيق يغادر الفندق.. ويذهب لمنزله!

الأکثر مشاهدة