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6 معلومات عن محاكمة المتهمين بفض اعتصام النهضة قبل أيام من الحكم

6 معلومات عن محاكمة المتهمين بفض اعتصام النهضة قبل أيام من الحكم
الجمعة ٠٥ يناير ٢٠١٨ - ٠٨:٠٦ بتوقيت غرينتش

4 أيام متبقية وتفصل محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار سامح سليمان، يوم 9 يناير/كانون الثاني الجارى فى قضية فض اعتصام النهضة، والمتهم فيها 379 إخوانيًا، فى مقدمتهم الدكتور فى كلية الهندسة عصام حشيش، وتوجد مجموعة من المعلومات حول القضية.

العالم - العالم الاسلامي

1- القضية تضم 379 متهمًا من بينهم 189 متهمًا محبوسًا، و 190 هاربًا.

2 ـ محكمة الجنايات نظرت ما يقرب من 35 جلسة في الدعوى استمعت خلالها لطلبات الدفاع ثم فض الأحراز ومرافعة النيابة العامة والدفاع.

3 ـ الدعوى تضم 71 شاهد إثبات، في مقدمتهم مدير أمن الجيزة الأسبق، والدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق.

4 ـ عقدت أولى جلسات الدعوى في معسكر الأمن المركزى بأكتوبر، ثم انتقلت جلسات المحاكمة إلى معهد أمناء الشرطة بطرة.

5  ـ تعقد هيئة المحكمة برئاسة المستشار سامح سليمان وعضوية المستشارين محمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج.

6 ـ  يواجه المتهمون العديد من التهم، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والقتل العمد، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة وذخيرة.

جدير بالذكر أن محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار سامح سليمان، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة حجزت القضية إلى جلسة 9 يناير المقبل للنطق بالحكم على المتهمين.

المصدر: اليوم السابع

 

 

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