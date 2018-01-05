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السفارة الايرانية في لندن تطالب بوقف الفبركة الاعلامية للقنوات الناطقة بالفارسية في بريطانيا

السفارة الايرانية في لندن تطالب بوقف الفبركة الاعلامية للقنوات الناطقة بالفارسية في بريطانيا
الجمعة ٠٥ يناير ٢٠١٨ - ٠٨:١٧ بتوقيت غرينتش

طالبت السفارة الايرانية في لندن في رسالة الى المؤسسة العليا المشرفة على وسائل الاعلام والبث المرئي والمسموع في بريطانيا باتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف فبركة الاخبار من قبل بعض وسائل الاعلام الناطقة بالفارسية وتشجيعها المحتجين في ايران على الفوضى والشغب.

واعلن مصدر مطلع في السفارة الايرانية بلندن ان السفارة ارسلت رسالة الى المؤسسة العليا المشرفة على وسائل الاعلام والبث المرئي والمسموع في بريطانيا (اوفكوم) طالبت فيها ونظرا الى قيام بعض وسائل الاعلام الناطقة بالفارسية الموجودة في المملكة بانتهاك القانون الداخلي البريطاني والقوانين الدولية بشكل صارخ ومحاولاتها خلال الايام الاخيرة تحريض المحتجين في ايران على الشغب والاشتباك المسلح.

وطالبت السفارة في الرسالة بضرورة ان تتخذ (اوفكوم) الاجراءات اللازمة لوقف فبركة الاخبار وتزييفها من قبل وسائل الاعلام المذكوره بهدف حماية الاعلام المهني.

المصدر: وكالة فارس

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