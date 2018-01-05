قديروف: واشنطن تحضر لإيران "حصان طروادة"!

العالم - اسيا والباسيفيك

وكتب قديروف، على صفحته في موقع تويتر: "صرح دونالد ترامب، عن نية الولايات المتحدة تقديم دعم (عظيم) للمشاركين في الاحتجاجات في إيران عندما يحين الوقت.. هم يحضرون لإيران حصان طروادة"!

وفي الوقت نفسه، أشار الزعيم الشيشاني، إلى أن "الدعم العظيم كان قد قدم أيضا في وقت سابق لشعوب ليبيا وسوريا والعراق وأفغانستان وصربيا وفيتنام وغيرها".

وكان قديروف، قد ربط إغلاق حساباته في شبكات التواصل الاجتماعي بانتقاده لإجراءات الولايات المتحدة في العالم الإسلامي، وذلك في معرض تعليقه على الأحداث الجارية في إيران.

ووفقا لقديروف، فإن وزارة الخارجية الأمريكية لا ترغب في أن يعبر "بصراحة وصدق" عن رأيه حول الإجراءات الأمريكية في دول العالم الإسلامي.

وبالتزامن مع ذلك، أوقفت حسابات قديروف الشخصية باللغة الروسية، في موقعي إنستغرام وفيسبوك يوم 23 ديسمبر.

وعند محاولة الدخول إلى صفحة @kadyrov95 في إنستغرام، تظهر رسالة تفيد بأن الحساب غير متوفر.

المصدر: نوفوستي