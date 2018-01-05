البث المباشر
مصادر عراقية: اعتقال مسؤول إعلام داعش في حي الأعظمية ببغداد
الإعلام السعودي يتحدث عن اعتراض صاروخ يمني أطلق على معسكر في نجران ومصدر عسكري يمني يؤكد إصابة هدفه بدقة
مصادر يمنية: الجيش واللجان الشعبية يشنون غارة على مواقع المرتزقة بمنطقة مزوية في المتون بالجوف ويكبدونهم قتلى وجرحى
قتيل و7 جرحى بتحطم منطاد يقل سياحا بالقرب من الاقصر في مصر
اردوغان: إدانة المصرفي التركي في نيويورك جزء من "سلسلة مؤامرات خطيرة" ضد تركيا
ريابكوف: محاولات أمريكا المحتملة لاستخدام الاتفاق النووي للضغط على إيران تناقض وضعها كدولة عظمى
القوة الصاروخية اليمنية تعلن عن اطلاق صاروخ باليستي من نوع قاهر- m2 على تجمعات مرتزقة العدوان بالساحل الغربي لليمن
القوة الصاروخية اليمنية: الصاروخ الذي تمت تجربته اليوم استهدف معسكر قوة الواجب للجيش السعودي في نجران
نائب وزير الخارجية الروسي: الولايات المتحدة تبحث عن ذريعة لتشديد الضغط على إيران
مراسلة العالم: استشهاد فتاة وإصابة والدتها وشقيقتها جراء استهداف الإرهابيين ضاحية حرستا بريف دمشق بقذائف الهاون

قديروف: واشنطن تحضر لإيران "حصان طروادة"!

قديروف: واشنطن تحضر لإيران
الجمعة ٠٥ يناير ٢٠١٨ - ٠٨:٥١ بتوقيت غرينتش

انتقد رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي وعد فيها بدعم المتظاهرين في إيران "عندما يحين الوقت المناسب".

العالم - اسيا والباسيفيك

وكتب قديروف، على صفحته في موقع تويتر: "صرح دونالد ترامب، عن نية الولايات المتحدة تقديم دعم (عظيم) للمشاركين في الاحتجاجات في إيران عندما يحين الوقت.. هم يحضرون لإيران حصان طروادة"!

وفي الوقت نفسه، أشار الزعيم الشيشاني، إلى أن "الدعم العظيم كان قد قدم أيضا في وقت سابق لشعوب ليبيا وسوريا والعراق وأفغانستان وصربيا وفيتنام وغيرها".

وكان قديروف، قد ربط إغلاق حساباته في شبكات التواصل الاجتماعي بانتقاده لإجراءات الولايات المتحدة في العالم الإسلامي، وذلك في معرض تعليقه على الأحداث الجارية في إيران.

ووفقا لقديروف، فإن وزارة الخارجية الأمريكية لا ترغب في أن يعبر "بصراحة وصدق" عن رأيه حول الإجراءات الأمريكية في دول العالم الإسلامي.

وبالتزامن مع ذلك، أوقفت حسابات قديروف الشخصية باللغة الروسية، في موقعي إنستغرام وفيسبوك يوم 23 ديسمبر.

وعند محاولة الدخول إلى صفحة @kadyrov95 في إنستغرام، تظهر رسالة تفيد بأن الحساب غير متوفر.

المصدر: نوفوستي

روابط ذات صلة

تعرف على طلب قديروف من "بابا نويل"؟

رئيس الدوما يعلق على حجب حسابات قديروف في الشبكات الاجتماعية

روسيا تعتبر العقوبات الاميركية على قديروف "غير قانونية"

فيديو؛ ما هدف الوليد بن طلال من زيارة قديروف في الشيشان؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الأزهر: قتل الإرهابيين واجب شرعي ولكن لا نكفرهم

احرقوا ورق الغار في منزلكم... النتيجة مذهلة!

جونسون وتيلرسون يعلنان ضرورة إحياء عملية التسوية السياسية في سوريا

أردوغان: لا يمكننا أن نقبل تدخل اسرائيل واميركا في شؤون إيران وباكستان

خبر سار لمرضى "طنين الأذن"

موسكو: واشنطن تبحث عن ذريعة لتشديد الضغط على إيران

لليوم الثالث.. مسيرات في ايران تنديدا بأعمال الشغب

شاهد طفل يسبح نحو  4 أسماك قرش...  والنتيجة!

اعتقال مسؤول إعلام "داعش" في الأعظمية ببغداد

واشنطن تبحث اليوم تقليص المساعدات للسلطة الفلسطينية

مقتل سائح واصابة 12 آخرين بجروح في تحطم منطاد في مصر

إحذروا ارتداء هذه الملابس أثناء السفر!

استعداد صناعة حلب لإطلاق معرض خان الحرير بدمشق وبغداد

موسكو: واشنطن تبحث عن ذريعة لتشديد الضغط على إيران بشأن الاتفاق النووي

شاهد: سوء التغذية والامراض المعدية تهدد حياة اطفال الروهينغا

شاهد كيف خدعت هذه المتسولة المارة بطريقة "جهنمية"!

مباحثات للتعاون في مجال السياحة بين سوريا ولبنان

السعودية تعلق على نباء اطلاق صاروخ بالستي نحو اراضيها

هل تعاني من صدور اصوات خشنة من محرك سيارتك؟

نائب عراقي: الوفد الكردي أبدى تمسكه بوحدة العراق وطي صفحة الاستفتاء

الأکثر مشاهدة