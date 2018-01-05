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نائب عراقي: الوفد الكردي أبدى تمسكه بوحدة العراق وطي صفحة الاستفتاء

نائب عراقي: الوفد الكردي أبدى تمسكه بوحدة العراق وطي صفحة الاستفتاء
الجمعة ٠٥ يناير ٢٠١٨ - ٠٩:١٩ بتوقيت غرينتش

كشف عبد الله الزيدي مسؤول الملف الكردي في التحالف الوطني اكبر كتلة في البرلمان العراقي، الجمعة، عن تمسك وفد القوى الكردية بوحدة العراق و"طي صفحة الاستفتاء"، مبيناً أن الوفد أكد أهمية فسح المجال الحكومة الاتحادية لتمارس دورها بعموم البلاد.

العالم - العراق

وقال الزيدي لـ السومرية نيوز إن "الوفد الكردي الزائر لبغداد، التقى رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم"، مبيناً أن "الوفد أكد ضرورة الحوار الجدي الذي يُفضي إلى حل جميع الإشكاليات بين الحكومة الاتحادية وحكومةِ كردستان، وتهيئة الأرضية المناسبة للحوارِ التي تتمثلُ باتخاذِ الإجراءاتِ والتدابير المشجعة للحوارِ بين الطرفين".

وأضاف الزيدي أن "المجتمعين شددوا على أهمية فسح المجال أمام الحكومة الاتحادية لتمارس دورها على كافة الأراضي العراقية وفق الأطر الدستورية"، مشيراً إلى "أهمية الحفاظ على السلمِ الأهليّ والمجتمعيّ ولاسيما في المناطقُ المختلطة ومنها كركوك وقضاء طوزخرماتو، وإجراء الانتخابات في موعدِها المحدد في محافظات البلاد كافة بما فيها محافظات كردستان".

وتابع الزيدي أن "التحالف الوطني دعا إلى احتسابِ الموازنة على أساسِ النسب السكانية للشعب العراقي كما نص عليه الدستورِ والتعاطي مع موضوعةِ الموازنة فنياً وفقِ معطياتِ وزارة التخطيط"، لافتاً إلى أن "الوفد الكردي أبدى تمسكه بوحدة العراق وطي صفحة الاستفتاءِ وتداعياته".

وكان الوفد الكردي الذي وصل، الأربعاء، إلى بغداد من اجل اجراء مباحثات مع المسؤولين الحكوميين، التقى رئيس الوزراء حيدر العبادي، وأكد الأخير أن الحكومة المركزية ماضية بتأمين رواتب موظفي كردستان بصورة واضحة وعادلة، لافتا إلى أن وحدة العراق مع ضمان التنوع العرقي والمذهبي.

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