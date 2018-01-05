السعودية تعلق على نباء اطلاق صاروخ بالستي نحو اراضيها

العالم - السعودية

وزعمت وسائل إعلام محلية ان قوات الدفاع الجوي السعودية اعترضت صاروخا باليستيا أطلق فوق نجران.

هذا وأعلنت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية اليمنية في وقت سابق من اليوم عن إجراء تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ باليستي جديد استهدف معسكر قوة الواجب للجيش السعودي بنجران في عمق المملكة.

وكانت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية قد أعلنت افتتاح مرحلة جديدة من المواجهة مع العدوان السعودي الأمريكي، عقب قصف قصر اليمامة بالرياض بصاروخ باليستي مطور محليا من طراز بركان تو اتش، في 19 من ديسمبر الماضي، بعد ألف يوم من العدوان على اليمن.

وقالت القوة الصاروخية في بيان لها: أن" المظلة الأمريكية والحماية الدولية للنظام السعودي لم تمنع شعبنا اليمني من خوض غمار المواجهة إلى حيث شاء الله أن تكون وأن دماء شعبن اليمني العزيز ليست هدراء ولن تذهب سدى".

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