البث المباشر
مصادر عراقية: اعتقال مسؤول إعلام داعش في حي الأعظمية ببغداد
الإعلام السعودي يتحدث عن اعتراض صاروخ يمني أطلق على معسكر في نجران ومصدر عسكري يمني يؤكد إصابة هدفه بدقة
مصادر يمنية: الجيش واللجان الشعبية يشنون غارة على مواقع المرتزقة بمنطقة مزوية في المتون بالجوف ويكبدونهم قتلى وجرحى
قتيل و7 جرحى بتحطم منطاد يقل سياحا بالقرب من الاقصر في مصر
اردوغان: إدانة المصرفي التركي في نيويورك جزء من "سلسلة مؤامرات خطيرة" ضد تركيا
ريابكوف: محاولات أمريكا المحتملة لاستخدام الاتفاق النووي للضغط على إيران تناقض وضعها كدولة عظمى
القوة الصاروخية اليمنية تعلن عن اطلاق صاروخ باليستي من نوع قاهر- m2 على تجمعات مرتزقة العدوان بالساحل الغربي لليمن
القوة الصاروخية اليمنية: الصاروخ الذي تمت تجربته اليوم استهدف معسكر قوة الواجب للجيش السعودي في نجران
نائب وزير الخارجية الروسي: الولايات المتحدة تبحث عن ذريعة لتشديد الضغط على إيران
مراسلة العالم: استشهاد فتاة وإصابة والدتها وشقيقتها جراء استهداف الإرهابيين ضاحية حرستا بريف دمشق بقذائف الهاون

مباحثات للتعاون في مجال السياحة بين سوريا ولبنان

مباحثات للتعاون في مجال السياحة بين سوريا ولبنان
الجمعة ٠٥ يناير ٢٠١٨ - ٠٩:٣٨ بتوقيت غرينتش

استعرض وزير السياحة السوري بشر اليازجي خلال لقائه الخميس السفير اللبناني بدمشق سعيد زخيا سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين وآفاق تطويرها.

العالم - سوريا

وأوضح الوزير اليازجي ان قطاع السياحة بدأ بالتعافي والإشغالات الكبيرة في الفنادق والمطاعم تدل على ذلك ولا سيما أن الوزارة تعمل على تطوير الخدمات المقدمة بدءاً من المطار والمعابر الحدودية والحجز الإلكتروني والتنسيق مع الفنادق وتأمين وسائل النقل إضافة إلى تقديم جميع التسهيلات للزوار والمغتربين.

ولفت الوزير إلى أن تركيز الوزارة ينصب حاليا على المشاريع الاستثمارية والسياحة الدينية والداخلية وسياحة المغتربين مؤكدا ضرورة التعاون المشترك في المجال السياحي بين البلدين الشقيقين بما يحقق الفائدة للجانبين.

بدوره أكد زخيا أن اللبنانيين يرغبون بالسياحة والاستثمار في سوريا الأمر الذي يقتضي وضع برامج تنفيذية مشتركة واطلاق ملتقيات لرجال الأعمال السوريين واللبنانيين خاصة أنه يوجد الكثير من الشركات اللبنانية ترغب بالاستثمار في سورية.

الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون

2-104

روابط ذات صلة

شاهد : الشفق القطبي ينعش السياحة في النرويج

سقوط منطاد يحمل عددا من السياح جنوبي مصر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الأزهر: قتل الإرهابيين واجب شرعي ولكن لا نكفرهم

احرقوا ورق الغار في منزلكم... النتيجة مذهلة!

جونسون وتيلرسون يعلنان ضرورة إحياء عملية التسوية السياسية في سوريا

أردوغان: لا يمكننا أن نقبل تدخل اسرائيل واميركا في شؤون إيران وباكستان

خبر سار لمرضى "طنين الأذن"

موسكو: واشنطن تبحث عن ذريعة لتشديد الضغط على إيران

لليوم الثالث.. مسيرات في ايران تنديدا بأعمال الشغب

شاهد طفل يسبح نحو  4 أسماك قرش...  والنتيجة!

اعتقال مسؤول إعلام "داعش" في الأعظمية ببغداد

واشنطن تبحث اليوم تقليص المساعدات للسلطة الفلسطينية

مقتل سائح واصابة 12 آخرين بجروح في تحطم منطاد في مصر

إحذروا ارتداء هذه الملابس أثناء السفر!

استعداد صناعة حلب لإطلاق معرض خان الحرير بدمشق وبغداد

موسكو: واشنطن تبحث عن ذريعة لتشديد الضغط على إيران بشأن الاتفاق النووي

شاهد: سوء التغذية والامراض المعدية تهدد حياة اطفال الروهينغا

شاهد كيف خدعت هذه المتسولة المارة بطريقة "جهنمية"!

مباحثات للتعاون في مجال السياحة بين سوريا ولبنان

السعودية تعلق على نباء اطلاق صاروخ بالستي نحو اراضيها

هل تعاني من صدور اصوات خشنة من محرك سيارتك؟

نائب عراقي: الوفد الكردي أبدى تمسكه بوحدة العراق وطي صفحة الاستفتاء

الأکثر مشاهدة