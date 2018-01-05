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موسكو: واشنطن تبحث عن ذريعة لتشديد الضغط على إيران

موسكو: واشنطن تبحث عن ذريعة لتشديد الضغط على إيران
الجمعة ٠٥ يناير ٢٠١٨ - ١٠:١٢ بتوقيت غرينتش

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الجمعة 5 يناير/ كانون الثاني، إن الولايات المتحدة تبحث عن ذريعة لزيادة الضغط على إيران.

العالم - اوروبا

ولفت ريابكوف إلى أن احتمال استخدام واشنطن للاتفاق النووي من أجل الضغط على إيران لا يتماشى مع وضعها كدولة عظمى.

وأضاف لوكالة أنباء "سبوتنيك": "نحن لا نفهم ما الذي لا يناسب الجانب الأمريكي في خطة العمل الشاملة المشتركة. فمحتوى الوثيقة معروف بشكل جيد، والجانب الأمريكي يراقب كيفية تنفيذ الاتفاق، ويشارك في اجتماعات اللجنة المشتركة، وفي مناقشات أخرى".

وتابع "إذا كانت واشنطن تبحث عن ذريعة لتشديد الضغط على إيران لأسباب لا علاقة لها بخطة العمل الشاملة المشتركة، وهذا برأينا ما يحصل، فإنه أسلوب غير راق، وأسلوب لا يتماشى مع وضع دولة عظمى".

ولفت نائب وزير الخارجية إلى أنه "إذا لم يكن أحدهم راضيا عن هذا الجانب أو ذاك من السياسة الخارجية الإيرانية، فمن الضروري الدخول في حوار، والسعي لإيجاد حلول جماعية لبعض القضايا. على الرغم من أنني لا أفهم جوهر الادعاءات الأمريكية على السياسة الإقليمية لإيران".

وأكد ريابكوف أن اتفاق النووي الإيراني لا يمكن تحويله لأداة لحل المشاكل الخاصة، مشيرا إلى أن موسكو لا ترى أي أسباب لتغيير بنوده.

 

 

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