استعداد صناعة حلب لإطلاق معرض خان الحرير بدمشق وبغداد

العالم - سوريا

وبين رئيس غرفة صناعة حلب فارس الشهابي خلال المؤتمر الصحفي الذي دعت الغرفة إليه اليوم أن عدد المشاركين في المعرض الذي سيقام بدمشق بحدود 160 مشاركا وفي بغداد بحدود 120 مشاركا من الصناعيين المختصين بالصناعات النسيجية والأقمشة والجلديات والأحذية.

واعتبر الشهابي أن المعرض يشكل فرصة مناسبة للدخول الى السوق العراقية وتحقيق المنافسة بالمنتج الذي اشتهرت به المدينة عبر السنين وخاصة في مجال الصناعات النسيجية التي تشكل 60 بالمئة من الصناعة السورية.

رئيس غرفة تجارة حلب مجد الدين دباغ بين أهمية التعاون والتنسيق القائم بين اتحاد غرف التجارة والصناعة والعمل كفريق واحد لتسويق المنتج السوري وإيجاد الأسواق المناسبة له من خلال إقامة المعارض داعيا جميع الصناعيين والتجار إلى المشاركة الواسعة في المعرض.

وأشار رئيس لجنة الألبسة في غرفة صناعة حلب محمد زيزان إلى نشاطات الغرفة في مجال إقامة المعارض التخصصية في الأسواق الخارجية بما يسهم في إبراز المنتج السوري وتحقيق المنافسة بالجودة والسعر.

الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون - سورية

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