إحذروا ارتداء هذه الملابس أثناء السفر!

العالم - منوعات

إلا أن موقع Prima البريطاني نقل عن الخبيرة في مجال أمن المواصلات الأميركية كمبرلي بروت قولها إن بعض الملابس تسبب مشكلات أثناء السفر.

وأشارت الخبيرة التي تعمل في مطار لوس أنجليس الدولي إلى أن من الأفضل عدم ارتداء التنانير والفساتين الطويلة.

وأضافت أن هذا يعرض للمساءلة، لأن المفتشة سترغب في معرفة ما إذا كانت المسافرة تخبئ شيئاً ما.

كذلك نصحت بعدم تثبيت الشعر بالدبابيس المعدنية لأنها تنبه وسائل الإنذار. ودعت إلى التخلي عن السروال بالتصميم العسكري أو السراويل القصيرة التي تحتوي على جيوب كثيرة. فقد يستدعي هذا التفتيش لمدة طويلة.

102-104