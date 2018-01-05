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مقتل سائح واصابة 12 آخرين بجروح في تحطم منطاد في مصر

مقتل سائح واصابة 12 آخرين بجروح في تحطم منطاد في مصر
الجمعة ٠٥ يناير ٢٠١٨ - ٠٩:٥٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة المصرية مقتل سائح من جنوب افريقيا وإصابة 12 شخصا آخرين بجروح في تحطم منطاد الجمعة بالقرب من الاقصر في جنوب مصر

العالم - العالم الاسلامي

ولم تعط الوزارة معلومات حول جنسيات الجرحى او مدى اصاباتهم. 
وكان المنطاد ينقل نحو 20 شخصا من بينهم سياح عند وقوع الحادث وهو الثاني من نوعه في منطقة الاقصر في غضون خمس سنوات تقريبا.
وغالبا ما يقوم السياح برحلات صباحية على متن مناطيد فوق المدينة الاثرية والمناطق المجاورة. لكن السلطات علقت هذه الرحلات لفترة بعد وقوع حادثين خلال أربع سنوات.
يذكر أنه في 26 شباط/فبراير 2013، قتل 19 سائحا من بريطانيا وفرنسا والمجر واليابان عندما اشتعلت النيران في منطاد خلال تحليقه فوق الاقصر، بينما نجا الطيار وواحد من الركاب بالقفز من المنطاد. ونسبت السلطات الحادث الى تسرب للغاز.
وفي العام 2009، أصيب 13 سائحا بجروح عندما اصطدم المنطاد الذي كان يقلهم بعمود للاتصالات في الاقصر وتحطم بعدها.
     المصدر: وكالات
 

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