ماذا قال الشيخ عفيف النابلسي بخطبة الجمعة عن ايران؟

العالم - لبنان

واضاف النابلسي: انهم اعتقدوا لوهلة أن الفرص أتت لقلب النظام وإحداث تغيير على مستوى المنطقة بأسرها، لا يعلم هؤلاء الأعداء وهم جهلة على كل حال، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتمد على شرعية شعبية واسعة حاضنة لهذا النظام، وتمده على الدوام بالقوة والمنعة.

وقال الشيخ عفيف النابلسي: لذلك فان كل الضجيج الإعلامي الذي رافق الاحتجاجات الضئيلة لم يكن يعكس حقيقة الواقع على الأرض. بل إصطدم سريعا بإيمان شعب، وعراقة أمة تأبى أن تركع لأميركا و"إسرائيل".

وختم العلامة النابلسي بالقول: نحن مطمئنون أن المستقبل هو لإيران وللشعوب المستضعفة. ومن يجب عليه أن يقلق هي أميركا والسعودية والكيان الصهيوني.

الوكالة الوطنية للاعلام

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