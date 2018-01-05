البث المباشر
مراسل العالم:القوات اليمنية تصد محاولة تسلل لمرتزقة العدوان بإتجاه تبة الفقيه بمنطقة عيده بنهم وتكبدهم قتلى وجرحى
مصادر عراقية: اعتقال مسؤول إعلام داعش في حي الأعظمية ببغداد
الإعلام السعودي يتحدث عن اعتراض صاروخ يمني أطلق على معسكر في نجران ومصدر عسكري يمني يؤكد إصابة هدفه بدقة
مصادر يمنية: الجيش واللجان الشعبية يشنون غارة على مواقع المرتزقة بمنطقة مزوية في المتون بالجوف ويكبدونهم قتلى وجرحى
قتيل و7 جرحى بتحطم منطاد يقل سياحا بالقرب من الاقصر في مصر
اردوغان: إدانة المصرفي التركي في نيويورك جزء من "سلسلة مؤامرات خطيرة" ضد تركيا
ريابكوف: محاولات أمريكا المحتملة لاستخدام الاتفاق النووي للضغط على إيران تناقض وضعها كدولة عظمى
القوة الصاروخية اليمنية تعلن عن اطلاق صاروخ باليستي من نوع قاهر- m2 على تجمعات مرتزقة العدوان بالساحل الغربي لليمن
القوة الصاروخية اليمنية: الصاروخ الذي تمت تجربته اليوم استهدف معسكر قوة الواجب للجيش السعودي في نجران
نائب وزير الخارجية الروسي: الولايات المتحدة تبحث عن ذريعة لتشديد الضغط على إيران

ماذا قال الشيخ عفيف النابلسي بخطبة الجمعة عن ايران؟

ماذا قال الشيخ عفيف النابلسي بخطبة الجمعة عن ايران؟
الجمعة ٠٥ يناير ٢٠١٨ - ١٠:٥٠ بتوقيت غرينتش

قال العلامة الشيخ عفيف النابلسي في خطبة الجمعة، التي ألقاها في مجمع السيدة الزهراء في صيدا: "كل الذين راهنوا على اضطرابات وفوضى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية خابوا".

العالم - لبنان

واضاف النابلسي: انهم اعتقدوا لوهلة أن الفرص أتت لقلب النظام وإحداث تغيير على مستوى المنطقة بأسرها، لا يعلم هؤلاء الأعداء وهم جهلة على كل حال، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتمد على شرعية شعبية واسعة حاضنة لهذا النظام، وتمده على الدوام بالقوة والمنعة.

وقال الشيخ عفيف النابلسي: لذلك فان كل الضجيج الإعلامي الذي رافق الاحتجاجات الضئيلة لم يكن يعكس حقيقة الواقع على الأرض. بل إصطدم سريعا بإيمان شعب، وعراقة أمة تأبى أن تركع لأميركا و"إسرائيل".

وختم العلامة النابلسي بالقول: نحن مطمئنون أن المستقبل هو لإيران وللشعوب المستضعفة. ومن يجب عليه أن يقلق هي أميركا والسعودية والكيان الصهيوني. 

الوكالة الوطنية للاعلام

2-104

روابط ذات صلة

العلامة النابلسي يدين "المحاولة اللئيمة" من سلطات البحرين لاعتقال آية الله قاسم

الشيخ النابلسي يحمل البعث والاميركان والارهاب تمزيق ونهب العراق

الشيخ النابلسي يندد بالداعين لنزع سلاح المقاومة

الشيخ النابلسي: قرار اوروبا سيجرها لمستنقع الخيبة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

مسيرات في عدد من مدن ايران ضد الشغب والتدخلات + فيديو

فرنسا تعلن قانون محاربة الاخبار الزائفة

ضباط استخبارات أميركيون لترامب: حذار أن تفعلها مع إيران!

ماذا قال الشيخ عفيف النابلسي بخطبة الجمعة عن ايران؟

السلطات المغربية تتعهد بالاستجابة لمطالب المحتجين في جرادة

آیة الله خاتمي: الصوت الذی یرتفع نیابة عن ترامب ونتنیاهو لا یمثل صوت الشعب

ثغرات أمنية تهدد كل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر!

صاروخ "قاهر تو إم" الباليستي يضرب تجمعات مرتزقة السعودية

بعد 60 يوما على تحريرها من الإرهاب.. دير الزور فسحة أمل

هزة ارضیة تضرب قصر شیرین غرب ایران بقوة 4.1 ریختر

إعادة 160 اسرة نازحة الى القائم في الأنبار غربي العراق

الأزهر: قتل الإرهابيين واجب شرعي ولكن لا نكفرهم

احرقوا ورق الغار في منزلكم... النتيجة مذهلة!

جونسون وتيلرسون يعلنان ضرورة إحياء عملية التسوية السياسية في سوريا

أردوغان: لا يمكننا أن نقبل تدخل اسرائيل واميركا في شؤون إيران وباكستان

خبر سار لمرضى "طنين الأذن"

لليوم الثالث.. مسيرات في ايران تنديدا بأعمال الشغب

شاهد طفل يسبح نحو  4 أسماك قرش...  والنتيجة!

اعتقال مسؤول إعلام "داعش" في الأعظمية ببغداد

واشنطن تبحث اليوم تقليص المساعدات للسلطة الفلسطينية

الأکثر مشاهدة