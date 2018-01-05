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شفيق يغادر الفندق.. ويذهب لمنزله!

شفيق يغادر الفندق.. ويذهب لمنزله!
الجمعة ٠٥ يناير ٢٠١٨ - ٠١:٠٩ بتوقيت غرينتش

كشفت وسائل إعلام مصرية عن مغادرة الفريق أحمد شفيق، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، الفندق الذي أقام به منذ عودته من دولة الإمارات، حيث استقر بمنزله بمنطقة التجمع، منذ 3 أيام، ليباشر لقاءاته المتواصلة بأعضاء حزبه وكوادره.

العالم- مصر

وقال خالد العوامي، المتحدث الرسمي للحزب، إن الفريق شفيق يتواصل مع كل أعضاء الحزب بشكل شبه يومي، ويستمع لجميع الآراء، موضحا لـ"الوطن" أن الفريق استقر بمنزله بمفرده، فيما تقيم أسرته في الإمارات.

وبحسب ما أفادت صحيفة "الوطن" المصرية، فقد أشار العوامي إلى أن الحزب سيكون له دور قوي ومؤثر في الحياة السياسية الفترة المقبلة، وهو ما يسعى الفريق شفيق معنا لتحقيقه، ومن المفترض أن يشهد الحزب نقلة نوعية خلال المرحلة المقبلة، حيث ستتم الاستفادة من خبرة الفريق، وتاريخه السياسي وهو داخل مصر، وسيكون للفريق زخم سياسي قريبا، وتأثير فاعل في الحياة السياسية.

وأكد اللواء رؤوف السيد، نائب رئيس الحزب، أن الفريق يلتقي قيادات حزبه يوميا بمنزله، وما يقوم به الآن هو التشاور والنقاش مع عدد كبير من قواعد الحزب، والشخصيات العامة، حول المشهد السياسي.

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