ايران في صدارة الدول الاسلامية في مجال انتاج المقالات العلمية

العالم - ايران

وفي تصريح ادلى به الخميس اعتبر ملك زادة بان ايران بتحقيقها هذه المرتبة من حيث عدد وجودة المقالات العلمية قد سبقت الآفاق المستقبلية المرسومة بعشرة اعوام واضاف، رغم ان عدد نفوس ايران يبلغ 1 بالمائة من اجمالي سكان العالم الا ان حصتها في انتاج العلم ارتفع من 0.7 بالمائة في العام 1996 الى 1.8 بالمائة خلال العام الجاري ولها المرتبة 17 في 'آي.اس.آي' .

واوضح ان عدد العلماء الايرانيين المتفوقين في مجال الطب قد ارتفع من 180 الى 550 خلال الاعوام الاربعة الماضية.

ولفت الى ان ايران تعد الدولة الرابعة في العالم من حيث عدد الطلبة الجامعيين في مراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، حيث ينبغي توفير الارضية اللازمة لأنشطتهم واضاف، ان عدد مراكز الابحاث في البلاد ارتفع من 479 قبل 4 اعوام الى 724 في الوقت الحاضر.

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