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بالفيديو... فنان عربي شهير: "سجدت بسبب شربة ماء" والسبب!

الجمعة ٠٥ يناير ٢٠١٨ - ٠٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

حل الفنان أحمد مكي، ضيفًا على برنامج "بتوقيت القاهرة"، المذاع على قناة "BBC"، للحديث عن تجربته مع المرض، ومدى المعاناة التي شعر بها.

العالم - منوعات

وكشف "مكي"، أن فترة مرضه، أشعرته بالعجز؛ فرغم امتلاكه المال واستقراره مع الزوجة والابن فإنه لم يستطع تناول كوب الماء، مشيرًا إلى أن هذا المرض أصاب لديه الكبد والرئة والطحال.

وأضاف: "الطحال بيعمل التهاب في الزور غير طبيعي بيخليك مش قادر تشرب بق مياه  (شربة ماء) وكنت بنام ١٨ ساعة في اليوم، وده خلاني أحس أن كل حاجة في الدنيا ملهاش قيمة، وأول مرة شربت فيها بق مياه سجدت لربنا من الفرحة"، مشيرًا إلى أنه خصص ألبومه الجديد لنقل وجهة نظره في كل شيء والتي كونها خلال فترة مرضه، وكانت فترة عصيبة ساعدته في التعرف على حقيقة علاقته بالآخرين، مشيرًا إلى أنه خسر عددًا كبيرًا من أصدقائه خلال فترة مرضه.

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