البث المباشر
مراسل العالم: مقتل 3 من مرتزقة العدوان السعودي بعمليات قنص للقوات اليمنية في مديرية صرواح بمأرب واثنين آخرين بنهم
مصدر عسكري يمني يؤكد مقتل وإصابة عشرات المرتزقة بصاروخ باليستي استهدف تجمعاتهم في الساحل الغربي صباح اليوم
ا ف ب: موسكو تطالب بمشاورات مغلقة قبل اجتماع مجلس الامن حول ايران
ظريف: السعودية وداعش الصديقتان الدائمتان تتبعان ترامب في الدفاع عن العنف والموت والدمار في ايران
رويترز: نائب وزير الخارجية الروسي يقول إن جلسة مجلس الامن اليوم حول ايران تدخل مباشر في سيادتها
مراسل العالم: الجيش السوري وحلفاؤه يحررون تلة خزنة وقريتي مشهد ومريجب المشهد بريف ادلب الجنوبي الشرقي
مراسل العالم:القوات اليمنية تصد محاولة تسلل لمرتزقة العدوان بإتجاه تبة الفقيه بمنطقة عيده بنهم وتكبدهم قتلى وجرحى
مصادر عراقية: اعتقال مسؤول إعلام داعش في حي الأعظمية ببغداد
الإعلام السعودي يتحدث عن اعتراض صاروخ يمني أطلق على معسكر في نجران ومصدر عسكري يمني يؤكد إصابة هدفه بدقة
مصادر يمنية: الجيش واللجان الشعبية يشنون غارة على مواقع المرتزقة بمنطقة مزوية في المتون بالجوف ويكبدونهم قتلى وجرحى

إيرادات ليبيا النفطية ترتفع بقوة في 2017

إيرادات ليبيا النفطية ترتفع بقوة في 2017
الجمعة ٠٥ يناير ٢٠١٨ - ٠٤:٤٤ بتوقيت غرينتش

قال البنك المركزي في ليبيا إن إيرادات البلاد من النفط بلغت 14 مليار دولار في 2017 بزيادة تصل إلى ثلاثة أمثال تقريبا بالمقارنة مع العام السابق، مما سمح لها بتقليص عجز موازنتها إلى النصف في ظل بعض التعافي في إنتاج النفط على الرغم من استمرار الاضطرابات السياسية والاقتصادية.

العالم- ليبيا

وقال البنك في بيان، إن عجز الموازنة في ليبيا للعام 2017 بلغ 10.6 مليار دينار ليبي (7.85 مليار دولار) انخفاضا من 20.3 مليار دينار في العام السابق. وبلغ إجمالي إيرادات النفط 4.8 مليار دولار في 2016، وفقا لرويترز.

ومثلت إيرادات ليبيا من النفط ما يزيد على 86 في المئة من إجمالي إيرادات البلاد البالغة 22.31 مليار دينار.

وقال البيان إن الإنفاق الحكومي البالغ 32.7 مليار دينار شمل إنفاق 20.3 مليار دينار على الرواتب الحكومية وستة مليارات دينار على الدعم.

وتظهر الأرقام التعافي الجزئي في إنتاج النفط العام الماضي، وهو ما أدى من ناحية أخرى إلى إبطاء وتيرة التراجع الاقتصادي السريع قليلا في البلد يعاني من الصراع المسلح والاضطرابات السياسية منذ ما يزيد على سبع سنوات بعد الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي.

ويقول خبراء اقتصاد إن من المستبعد أن تكشف بيانات البنك المركزي الصورة الكاملة لأن البنك منقسم منذ عدة سنوات بين مقره في طرابلس وفرع منافس تابع لحكومة يقع مقرها في شرق ليبيا.

وليبيا منقسمة منذ عام 2014 بين مؤسسات متنافسة وفصائل متحاربة في شرق البلاد وغربها.

لكن البنك المركزي في طرابلس يواصل السيطرة على إيرادات النفط التي تمثل تقريبا دخل البلاد وإنفاقها بالكامل في أنحاء البلاد.

وتعافى إنتاج النفط، الذي تراجع منذ عام 2013، إلى نحو مليون برميل يوميا العام الماضي. لكن هذا الرقم لا يزال دون الكمية التي كانت تضخها ليبيا قبل انتفاضة 2011 والتي كانت تزيد عن 1.6 مليون برميل يوميا.

وتدهورت الأحوال المعيشية بشدة مع معدل تضخم يبلغ نحو 30 في المئة وتراجع العملة المحلية في السوق السوداء إلى نحو تسعة دنانير للدولار.

وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبي إلى نحو 67.5 مليار دولار بالمقارنة مع 123.5 مليار دولار في عام 2012، وفقا لتقديرات البنك الدولي.

وكان البنك المركزي قال في نوفمبر تشرين الثاني إنه اتفق مع الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس على إصلاحات تخص العملة والإنفاق لكن لم يتضح بعد موعد تنفيذ الخطة.

 

المصدر: سبوتنيك عربي

تصنيف :

روابط ذات صلة

السراج: ليبيا لا يمكنها وحدها تحمل ملف الهجرة الثقيل

ما هي مهمة قوة عسكرية جديدة شكلها حفتر في ليبيا؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

"تويتر" لن يحجب تغريدات ترامب النووية!

صحفي اميركي: مثيرو الشغب مرتزقة الديكتاتوريات القمعية

أميركا تجمد تمويلا للأونروا قيمته 125 مليون دولار

سلمان يأمر بصرف 1000 ريال بدل غلاء معيشة للموظفين

حسين امير عبداللهيان.. فشل مخطط "اميركا الصهاينة السعودية" اثبت اقتدار ايران

اعتقال الارهابي الفرنسي محمد المغربي في سوريا

عمان تحرز لقب خليجي 23 للمرة الثاني في تاريخها

الكويت تحقق بإصابة العشرات اثر سقوط حاجز باستاد جابر

تيلرسون يدافع عن "الاهلية العقلية" لرئيسه ترامب

مجلس الامن يبدأ جلسة بطلب اميركي لبحث الوضع في ايران

بدء اجتماع اممي مغلق قبيل جلسة لبحث الوضع في ايران

نشرة بانوراما: "ايران تئد الفتنة" و"ازمة السودان ومصر"

جريمة إرهابية "بشعة" في العريش

بوتيرة عالية .. الجيش السوري يحرر عشرات القرى والبلدات بريف إدلب +فيديو

متى ستحلّق "البجعة البيضاء"؟!

شاهد... نمر أسود يقتل رجلا تسلل إلى قفصه بقضمه من رقبته

شركة ايرانية تصنع جهازا لتسجيل وتحليل عدم انتظام ضربان القلب

بالفيديو؛الجيش يسقط طائرات غريبة في ريف اللاذقية

سياسي تونسي: استئناف رحلات “الإمارات” إلى تونس مُهين

رايس تستذكر "جوانب روسيا المظلمة"

الأکثر مشاهدة