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مفتي مصر يرد على فتوى "تحريم تهنئة الأقباط"

مفتي مصر يرد على فتوى
الجمعة ٠٥ يناير ٢٠١٨ - ٠٦:٠٢ بتوقيت غرينتش

رد الشيخ شوقي علام مفتي مصر على سؤال متعلق بفتوى تحريم تهنئة الأقباط بعيد الميلاد، قائلا إن "هذه الفتاوى عفا عليها الزمن ولها أناسها ونحن لا نهتم بذلك".

العالم - مصر

وأشار علام، خلال لقاء ببرنامج "حوار المفتي" على قناة ON Live، إن الله سبحانه وتعالى هنأ نبيه عيسى يوم مولده في القرآن الكريم، مستندا إلى قول الله في القرآن: "والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا".

وأضاف، "يوم مولد المسيح هو يوم بركة ونحتفل به مع إخواننا المسيحيين وهذه المناسبات سعيدة ومنيرة في حياة البشرية"، مؤكدا أن دار الإفتاء والأزهر منذ قديم الزمان وهم يسيرون على منهجية واحدة وهي تهنئة المسيحيين بعيد الميلاد ومشاركتهم في المناسبات الاجتماعية والدينية.

وشدد مفتي مصر قائلا: "نحن أبناء وطن واحد مصريون جميعا وكلنا بجوار بعض في السراء والضراء، والأنبياء بعثهم الله لينشروا السلام والبناء وهذا البناء متكامل الأركان والمعاني، وكل واحد فيه يؤدى إلى الآخر، وهؤلاء الأنبياء جاؤوا ليبعثوا الأمل والطمأنينة إلى البشرية".

 

المصدر: اليوم السابع

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