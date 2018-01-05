معرض تجاري - صناعي ایراني یقام في بغداد قریبا

العالم - إيران

وقال بهزاد ان هذا المعرض یقام من قبل القطاع الخاص الایراني بترخیص من منظمة تنمیة التجارة الایرانیة وبالتعاون مع السفارة الایرانیة في العراق، في مقر المعارض الدولیة ببغداد.

واضاف، ان هذا المعرض یقام بهدف التعریف بامكانیات ایران التجاریة والصناعیة ومن المتوقع ان تشارك فیه 100 شركة صناعیة وتجاریة وهندسیة على مساحة الف متر مربع، لتعریف وتسویق منتوجاتها وخدماتها.

واوضح بان المعرض یوفر الامكانیة للشركات الایرانیة للمشاركة بمعرفة ادق في مجالات الاستثمار الجدیدة في العراق.

وصرح بان المشاركة في المعرض ستكون في اطار 3 مشاریع وهي؛ 'بروبیلد ایران' لصناعة الانشاءات و'بروفود ایران' للصناعات الغذائیة والمشروع الثالث هو للمجموعات الصناعیة الاخرى التي تتضمن صناعة السیارات والمیاه والكهرباء والخدمات التقنیة والهندسیة والبلاستیك والاجهزة الطبیة والطباعة والتعلیب والترزیم وغیر ذلك.

ونوه الى انه سیتم علي هامش المعرض اقامة ندوات ومحادثات تجاریة وصناعیة بین الناشطین الایرانیین والعراقیین، مؤكدا بان الظروف في السوق العراقیة مناسبة الان لمزاولة مختلف الانشطة الصناعیة والتجاریة في مرحلة البناء والاعمار بعد انتهاء الحرب على داعش وتحریر الاراضي العراقیة من ید هذا التنظیم الارهابي.

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