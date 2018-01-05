روسيا تطالب بمشاورات مغلقة قبل اجتماع مجلس الأمن حول إيران

العالم - الأمريكيتان

وتتهم موسكو واشنطن بالتدخل في الشؤون الايرانية، وتعارض طرح مسألة الاحتجاجات على جدول أعمال مجلس الامن.

ونقلت وكالة الانباء الروسية "انترفاكس" عن نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف قوله ان "الولايات المتحدة تواصل التدخل في الخفاء والعلن بالشؤون الداخلية لدول أخرى، يفعلون ذلك من دون أي خجل".

ورجح دبلوماسيون بأن تطالب روسيا بتصويت اجرائي لاتخاذ قرار بشأن ما اذا كان ينبغي إدراج الوضع في ايران على جدول أعمال المجلس.

ويتعين موافقة تسعة أعضاء على الأقل من 15 على إضافة ملف جديد لتتم مناقشته في مجلس الأمن. ولا يطبق الفيتو في هذه المسألة.

وتصر روسيا على أن التظاهرات لا تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين ولذا فلا ينبغي على مجلس الأمن النظر فيها.

لكن السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي أكدت على أن الوضع في ايران مرتبط "بحقوق الإنسان الأساسية للشعب الايراني وهي أيضا مسألة مرتبطة بالسلم والأمن الدوليين".

فيما نددت طهران بمواقف هيلي ومسؤولين أمريكيين آخرين حول الاحتجاجات في إيران معتبرا إياها تدخلا سافرا في شؤونها الداخلية.

المصدر: الوكالة الفرنسية

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