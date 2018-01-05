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المالكي يؤكد اهمية انهاء المشاكل العالقة بين بغداد واربيل

المالكي يؤكد اهمية انهاء المشاكل العالقة بين بغداد واربيل
الجمعة ٠٥ يناير ٢٠١٨ - ٠٥:٤١ بتوقيت غرينتش

أكد نائب رئيس الجمهورية العراقي نوري المالكي، الجمعة، على ضرورة إنهاء المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل، داعياً إلى تأمين رواتب موظفي الإقليم بموجب الدستور.

العالم - العراق

وقال المكتب الإعلامي للمالكي في بيان له إن الأخير "استقبل اليوم وفد الأحزاب الكردية الزائر لبغداد"، مبيناً ان "اللقاء استعرض مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، والمسائل العالقة بين المركز والإقليم". 

ونقل البيان عن المالكي تأكيده "على أهمية إنهاء المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية ومنطقة كردستان بموجب الدستور وتأمين رواتب موظفي اقليم كردستان"، داعياً إلى "تجاوز حالة التوتر بما يجنب الشعب العراقي بجميع مكوناته أي خطر أو تهديد". 

وشدد المالكي وفقاً للبيان على "ضرورة أن لا يدفع المواطن العراقي ثمن الخلافات السياسية". 

من جانبه أعرب الوفد عن "امتنانه لمواقف نائب رئيس الجمهورية الداعمة لإنهاء معاناة الشعب الكردي"، مؤكدين على "ضرورة ترسيخ مبادئ الشراكة الحقيقية في مركز القرار السياسي وإيجاد الحلول الجذرية لجميع المشاكل من خلال المباحثات والحوارات الجادة بين الأقليم والمركز وفق الدستور"، بحسب البيان.

وكانت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، اعتبرت، الجمعة، أن الوفد الكردي الذي زار بغداد مؤخرا لا يمثل حكومة كردستان، مشيرا الى عدم استعداد الحكومة الاتحادية لبدء حوار فعلي وجاد مع حكومة منطقة كردستان، مبينة أن رئيس الوزراء حيدر العبادي يضع شروطاً "لا تصلح كخطوة أولى" لبدء الحوار بين الطرفين.

وكان الوفد الكردي الذي وصل، أول امس الاربعاء (3 كانون الثاني 2018)، الى بغداد من اجل اجراء مباحثات مع المسؤولين الحكوميين، التقى امس برئيس الوزراء حيدر العبادي

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