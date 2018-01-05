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شاهد ظهور لشيء "مريب" اثناء إعدام عضو حماس على يد "داعش"

شاهد ظهور لشيء
الجمعة ٠٥ يناير ٢٠١٨ - ٠٦:٠٩ بتوقيت غرينتش

لفت انتباه بعض النشطاء ظهور برج إرسال تابع لقوات الاحتلال الإسرائيلي، في المقطع الأخير الذي نشره تنظيم ولاية سيناء (فرع داعش الإرهابي في مصر) أثناء إعدام أحد أعضاء حركة حماس، ما أثار جدلا واسعا بمواقع التواصل.

العالم - مصر

ويظهر في الصور التي اقتطعها النشطاء من “فيديو” ولاية سيناء، برج الارسال الذي قالوا إنه المتواجد بموقع كرم أبو سالم التابع للاحتلال، ما يعني أن الفيديو صوّر على أعين جنود الإحتلال في الموقع.

تلك الصورة، تسببت في جدل واسع بين النشطاء الذين ذهب بعضهم إلى القول بأن "داعش" صناعة إسرائيلية.

كما لفت البعض إلى أن الترويج الأخير لهذا المقطع الذي يقتل فيه تنظيم ولاية سيناء أحد أعضاء حركة حماس، يؤكد وجود يد (بشكل مباشر أو خفي) في صناعة هذا التنظيم الإرهابي بسيناء لاستدراج حماس ونشوب حرب بينها وبين “داعش” في سيناء حتى تضعف قوة حماس ويسهل على إسرائيل تدميرها.

وكان تنظيم ولاية سيناء، قد هاجم حركة حماس، أكثر من مرة، خلال الفترة الماضية، وبخاصة بعد التفاهمات الأمنية التي عقدتها مع السلطات المصرية، والمتعلقة بحفظ أمن الشريط الحدودي بين قطاع غزة، ومصر.

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