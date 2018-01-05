هذه هي أفضل "حمية" في العالم

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جاء ذلك في نبأ نشر على موقع المعهد الوطني للقلب والدم والرئتين في الولايات المتحدة (NHLBI).

ووقع الاختيار على نظام يحمل اسم DASH (المناهج الغذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم) وهو يتلخص في تقليص استخدام ملح الطعام أو التخلي عنه بالكامل، وكذلك الحال بالنسبة للأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والسكر. وبالإضافة إلى التأثير الرئيسي - خفض ضغط الدم، يساعد نظام "داش" على خفض الكوليسترول في الدم.

ويقول خبراء التغذية إن "داش" يعمل بشكل أفضل من الكثير من أدوية خفض ضغط الدم المرتفع.

وإلى جانب "داش" تقاسم المركز الأول، نظام حمية البحر المتوسط، الذي يساعد على تقليل وزن الجسم وتحسين عمل القلب والدماغ ومنع استفحال مرض السكري، وحتى تجنب أمراض السرطان.

وفي المركز التالي في قائمة أفضل حمية جاء "النظام الغذائي النباتي المرن" الذي يسمح لمن يتقيد به أن يخفف وزن جسمه بنسبة 15% بالمقارنة مع الذين يتناولون اللحوم في طعامهم. ويقال إن الملتزمين بالحمية الأخيرة أقل عرضة لانسداد الأوعية الدموية بالقلب (النوبات القلبية) والسكري والسرطان .