رايس تستذكر "جوانب روسيا المظلمة"

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وأشارت كونداليزا رايس كذلك إلى ضرورة أن يتصدر أولويات واشنطن وبرلين تبنيهما نهجا سياسيا موحدا تجاه روسيا في ظل "سياسة المجابهة التي تنتهجها ضد أوروبا والناتو".

واعتبرت استنادا إلى ملاحظاتها أن الألمان عموما يكنّون الودّ لروسيا ويتمنون التقارب بين برلين وموسكو، وأضافت: "علينا الاستمرار في إيجاد المجالات التي ترضي روسيا في التعاون معها عوضا عن عزلها"، داعية رغم ذلك إلى "عدم تجاهل الجوانب المظلمة للسياسة الروسية، ورسم خطوط واضحة في التعاون معها".

كونداليزا رايس، شغلت منصب وزير الخارجية الأمريكي بين عامي 2005 و2009، كما عملت مستشارة للرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي بين 2001 و2005.

وتبنت رايس إبان المناصب التي شغلتها نهجا معاديا لروسيا، عبّرت عنه بلا حرج في الكثير من تصريحاتها، فيما يذكر لها عبارة شهيرة لخصت فيها امتعاض بلادها من باريس ولندن وموسكو على معارضة اجتياح العراق، وهي: "علينا معاقبة فرنسا وتجاهل ألمانيا ومسامحة روسيا".

روسيا اليوم