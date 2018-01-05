باولو كويليو يرد على رضا بهلوي حول الاحتجاجات في إيران: اخرس!

العالم - إيران

وكتب باولو كويليو على صفحته الشخصية في موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، ردا على رضا بهلوي، إخرس لقد انتهى السافاك (جهاز استخبارات النظام الملكي السابق) واذا اردت ان تنفذ وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية انقلابا عسكريا في ايران كما فعلت في عام 1953 (الانقلاب العسكري الاميركي الذي أطاح بحكومة رئيس الوزراء محمد مصدق المنتخبة) فان الشعب الايراني سيهبّ في الدفاع عن بلاده.

وكان رضا بهلوي ابن الملك السابق المخلوع والهارب من ايران قد دعا، في حوار مع وكالة رويترز للانباء مؤخرا، الحكومة الاميركية الى تكثيف جهودها في دعم مثيري الفتنة والشغب في ايران.

ويشار الى ان كويليو الكاتب والناشط الاجتماعي البرازيلي قد حازت مؤلفاته وقصصه على شهرة عالمية واختارته الامم المتحدة سفيرا للسلام في موضوع الفقر والحوار الثقافي منذ عام 2007.

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