شركة ايرانية تصنع جهازا لتسجيل وتحليل عدم انتظام ضربان القلب

العالم - إيران

واعتبر الجهاز الجديد كأحد أفضل 15 منتجا في حديقة العلوم والتكنولوجيا بجامعة طهران.

وقال مسعود يزدانيان مدير البحوث والتطوير في الشركة المعرفية يوم الجمعة حول خصائص الجهاز: "هذا الجهاز صغير الحجم ويسهل حمله بشكل دائم ويسجل البيانات وإشارات القلب ويخزنها خلال فترة محددة مثل 24 أو 48 ساعة".

وأضاف أن هذا الجهاز مرتبط بالقفص الصدري للمريض من خلال سلسلة من الاقطاب ويمكن للشخص أن يمارس أنشطته اليومية العادية، ويستخدم هذا الاسلوب العلاجي للأشخاص الذين يعانون من لحظات أو دقائق معدودة من عدم انتظام ضربان القلب وفي بقية الاوقات لا توجد لديهم مشكلة بارزة.

وتابع: انه بعد 24 أو 48 ساعة، يراجع المريض عيادة متخصصة في القلب حيث يربط جهاز الهولتر بجهاز كمبيوتر بعد فصل الأقطاب، ويستخدم برنامج هولتر خوارزميات في البرمجيات، ويتم عرض البيانات المسجلة في المحلل وتمثيل الأجزاء الهامة على شريط تخطيط القلب.

ونوه مدير قسم البحث والتطوير للشركة الى الفرق بين نظام هولتر ورصد معدل ضربات القلب الذي صممته الشركة والنماذج الخارجية، مشيرا إلى أن الجهاز يحتوي على جزئين هما المعدات والبرمجيات، وأكد انه في تصميم هذا الجهاز تم التشاور مع المختصين في البلاد في تطوير البرمجيات، فضلا عن الأطباء من ذوي الخبرة والاختصاص في القلب.

ولفت يزدانيان أيضا أنه بالإضافة إلى البيانات ونظام التخزين من قبل منظومة رصد هولتر، تم تصميم برنامج ذكي أيضا للإبلاغ عن وضع البيانات، مضيفا أن الشركات الأجنبية تقدم هذا البرنامج بشكل منفصل عن الجهاز.

واشار الى ان سعر جهاز هولتر الاجنبي مايعادل 150 مليون ريال ايراني، موضحا اننا نجحنا من خلال الاستفادة من أفضل المتخصصين في القلب وكذلك في تصميم البرمجيات التي تتنافس مع افضل النماذج الاجنبية، بتصنيع الجهاز محليا بكلفة تبلغ 50 إلى 60 مليون ريال اي حوالي ثلث السعر.

ونوه الى ان هذا الجهاز يعمل على مدى اسبوعين كاملين بشحنه مرة واحدة فقط فيما لا يوجد مثيلا له بهذه الميزة في الاجهزة الاجنبية.

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