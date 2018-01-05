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بالفيديو؛الجيش يسقط طائرات غريبة في ريف اللاذقية

الجمعة ٠٥ يناير ٢٠١٨ - ٠٧:٣٧ بتوقيت غرينتش

في ظل الاعتداءات المتكررة للمجموعات المسلحة في ريف اللاذقية على نقاط الجيش السوري وبيوت المدنيين، اسقطت القوات الرديفة للجيش السوري عددا من الطائرات المحملة بالقنابل من دون طيار من نوع جديد لاتكشفه الرادارات في محيط منطقة القرداحة .

العالم - خاص بالعالم 

هذه الطائرات والتي حصلت قناة العالم على صورة حصرية لها مصنعة من مواد اولية كالخشب والفلين وحتى خزان الوقود فيها عبارة عن علبة بلاستيكية.

هذا التطور النوعي قابله الجيش السوري والقوات الرديفة بالمتابعة اليومية الحثيثة وجهوزية عالية حيث تراقب الدوريات الراجلة بشكل دائم المساحات الكبيرة من الغابات في ريف اللاذقية لرصد حركة الطائرات والتعامل معها

دخول الطائرات بدون طيار خط المواجهة في ريف اللاذقية الشمالي يدلل على استمرار الدعم المقدم للمسلحين في تلك المنطقة في محالة للتأثير على معنويات الاهالي بعد فشل الصواريخ التي تطلق على منازل المدنيين بذلك.

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