العالم - بانوراما

تستعرض نشرة بانوراما لهذه الليلة الملفين التاليين:

في الملف الاول لبانوراما الليلة... تواصَلت لليوم الخامس على التوالي في المدن والمحافظات الايرانية المسيرات المنددة بالشغب والمؤيدة للنظام الاسلامي، وندد المتظاهرون بالممارسات الفوضوية وأعمال الشغب، وجددوا الولاء لنظام الجمهورية الاسلامية.

في ملف بانوراما الثاني ..تتشابك العلاقات بين الخرطوم والقاهرة وتتعقد في كل مرة ،وسط استمرار التجاذبات بين الجارتين على خلفية مسائل خلافية عدة. فمن ملفات السياسة الى الحدود والامن ، والمشاريع المشتركة كمشروع سد النهضة،معطوفة على الاتهامات المتبادلة تبدو الصورة وسْط توقعات بارتفاع منسوب التوتر السياسي بين البلدين امام تلك القضايا الشائكة.

غرفة الاخبار

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