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حسين امير عبداللهيان..

فشل مخطط "اميركا الصهاينة السعودية" اثبت اقتدار ايران

فشل مخطط
الجمعة ٠٥ يناير ٢٠١٨ - ١١:٠٥ بتوقيت غرينتش

اكد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشوري الاسلامي حسين امير عبداللهيان بان فشل مخطط المثلث الاميركي الصهيوني السعودي اثبت اقتدار الجمهورية الاسلامية الايرانية.

العالم - ايران

وفي تصريح ادلى به الجمعة قال امير عبداللهيان، ان وجود قائد منقطع النظير وشعب واع وفطن، يعد من الارصدة الكبرى للثورة الاسلامية.

واضاف، ان احد ابعاد المشاكل الاقتصادية في البلاد يعود الي السلوك العدائي للبيت الابيض تجاه الجمهورية الاسلامية الايرانية ولكن علينا جميعا في السلطات الثلاث العمل تجاه الشعب بصورة اكثر مسؤولية والتزاما وتفانيا وان لا نسمح بحدوث شرخ يستغله العدو.

وتابع، ان التدخلات المحمومة والمهزومة للمثلث الاميركي السعودي الصهيوني اثبتت اقتدار ايران مرة اخرى وانها ليست ساحة تصول وتجول اميركا فيها كليبيا وافغانستان.

وقال عبداللهيان، ان نتيجة تدخلات اميركا وحلفائها في المنطقة هي النمو المتزايد للارهاب وانعدام الامن العالمي الا ان نتيجة الاجراءات البناءة للجمهورية الاسلامية الايرانية وحلفائها هي هزيمة داعش وارساء الامن في المنطقة وضمان الامن الرفيع في ايران الاسلامية.

واضاف المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي، ان مراجعة التدخلات الاخيرة الوقحة لاميركا والمواكبين لها تثبت بان اضطرابات الاسبوع الماضي قد جرى التخطيط لها لعدة مراحل؛ الاولي – حث الشباب واثارة الشغب وزعزعة الامن واختلاق احداث القتل، الثانية – دخول المنافقين (زمرة خلق الارهابية) بفاعلية الى الساحة والقيام باجراءات مسلحة واسعة، الثالثة – توجيه عناصر داعش المهزومين في المنطقة نحو الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واكد بان يقظة الشعب واجراءات الاجهزة الامنية والشرطية في الوقت المناسب قد افشلت مخطط العدو الا انه علينا العمل من خلال صون الوحدة والتلاحم ايصال ايران الاسلامية الى ذرى التقدم والرخاء.

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