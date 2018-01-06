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صحفي اميركي: مثيرو الشغب مرتزقة الديكتاتوريات القمعية

صحفي اميركي: مثيرو الشغب مرتزقة الديكتاتوريات القمعية
السبت ٠٦ يناير ٢٠١٨ - ٠١:١٨ بتوقيت غرينتش

وصف الصحفي الاميركي الشهير غرين غرينوالد مثيري الشغب والمتشدقين بالدفاع عن حقوق الإنسان في إيران بأنهم من مرتزقة الديكتاتوريات القمعية في المنطقة.

العالم - ايران

وقال غرينوالد الحائز على جائزة بوليتزر، في حوار صحفي حول احداث الشغب الاخيرة في ايران، ان تغيير النظام كان على صدر مخططات مختلف الاحزاب في اميركا.

واضاف، ان الذين يوحون بانهم يشعرون بالقلق تجاه الشعب الايراني تحدوهم رغبة كبيرة في زعزعة الاستقرار في هذا البلد لكنهم لايولون ادنى اهمية لهذا الشعب على الصعيد العملي.

وتابع: ان الاول في هذه المجموعة هو دونالد ترامب الذي اعرب عن قلقه حيال الشعب الايراني وهو ذات الرئيس الذي اصدر قرارا قبل نحو 3 اشهر بمنع دخول الايرانيين الى الاراضي الاميركية. 

ونوه الى ان "ترامب هو ذات الشخص الذي يقف الى جانب اكثر ديكتاتوريي العالم وحشية ومنهم حكام السعودية". 

ولفت الى ان الكثير من المحللين الغربيين الذين يتشدقون بالقلق حيال انتهاك حقوق الانسان في ايران هم من الاشخاص الذين ارتزقوا من اموال الديكتاتوريات القمعية في المنطقة والبلدان الاخرى.

واعرب عن تصوره بان من الافضل للولايات المتحدة ان تنأى بنفسها عن اي نزاعات في ايران.

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