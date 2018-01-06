لدى ايران ادلة دامغة..اعمال الشغب كانت موجهة من الخارج

العالم - ايران

وفي كلمته امام مجلس الامن الدولي الذي عقد الجمعة للبحث في الاحتجاجات التي جرت في بعض المدن الايرانية، قال خوشرو، لدينا ادلة دامغة بان العنف في ايران والذي جرى من قبل عدد محدود من المحتجين وادى في حالات الى استشهاد افراد من الشرطة والقوى الامنية كان موجها بوضوح من الخارج، اذ ان العناصر الداعية للعنف ظهرت عصر الجمعة الماضية بين المواطنين في بداية التظاهرات.

واوضح بان بعض العناصر الذين يتخذون اميركا واوروبا مقرا لهم كانوا يحثون على العنف ومن ضمن ذلك تشجيع وتدريب الافراد على استخدام القنابل المصنعة يدويا (كوكتل مولوتوف) والسيطرة على مستودعات العتاد واللجوء الى العمل المسلح.

واكد خوشرو ان احد المقيمين في اميركا اصدر الامر في الاجواء الافتراضية بقتل 120 من القوى الامنية ودعا الى استهداف اسرهم في منازلهم ايضا، وقال لوسائل الاعلام الاميركية بانه على المتظاهرين حرق المساجد ومقرات الشرطة.

واوضح بان قرار غلق بعض قنوات شبكة التواصل الاجتماعي 'تلغرام' جاء بسبب ترويجها للعنف، لافتا الى ان عناصر الفوضى والشغب قامت في بعض المدن بسرقة المتاجر والبنوك وممارسة القتل وتدمير المرافق العامة.

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